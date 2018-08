Esta es la mejor ciudad del mundo para vivir

¿Alguna vez te has preguntado cuál es la mejor ciudad del mundo para vivir? El medio inglés The Economist ha lanzado, como todos los años, su informe 'The Global Liveability Index 2018', donde revela cuál es la mejor ciudad para vivir en todo el mundo. Este año, Viena ocupa el primer lugar.

Luego de 13 años, una ciudad europea toma el liderazgo, desplazando a Melbourne (Australia) de su trono. El informe que coloca a Viena en lo más alto se basa en distintos indicadores como calidad de vida, tasa de criminalidad, transporte, educación, sanidad -entre otros factores- y toma en cuenta 140 ciudades del mundo que son evaluadas bajo un escala de 100 puntos.

Este año, Viena se apropia del informe teniendo un punto muy cercano a la perfección: 99,1. Le siguen Melbourne con 98,4 y la ciudad japonesa de Osaka con 97,7.