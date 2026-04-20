De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este lunes 20 de abril es de S/3,44 con un alza de 0,01% respecto al día anterior.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el viernes 17 de abril?

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el tipo de cambio estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,43, cierre de S/3,4370, promedio de S/3,4397, mínimo de S/3,4290 y máximo de S/3,4440.

Además, se negociaron US$226 millones en el mercado spot interbancario, 33% menos del flujo visto ayer ($390 millones). Asimismo, no hubo vencimientos de swaps cambiarios venta por parte del BCRP.

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la jornada mantuvo la tendencia alcista hasta el mediodía aproximadamente, momento en el que se activaron ofertas lo que hizo que el tipo de cambio retrocediera hasta el nivel de cierre.