WUF: Convocatoria abierta para sponsors: Sé parte de la 4ta edición de la Wufathon

¡Falta muy poco! La oportunidad perfecta para tu marca

La cuenta regresiva ya comenzó para la 4ta edición de la Wufathon, el evento insignia de WUF que convoca a miles de amantes de los animales, familias y deportistas acompañados de sus mascotas.

Esta edición promete ser la más grande hasta la fecha, generando una exposición masiva en medios digitales y en el mismo campo el día del evento. Sumarse como sponsor no solo representa una inversión de altísimo valor en posicionamiento de marca, sino también el compromiso real de tu empresa con el impacto social y la tenencia responsable.

La WUFATHON 2026 está cada vez más cerca. Este es el momento ideal para que tu marca se sume como sponsor y sea parte de una experiencia que conecta deporte, comunidad y bienestar animal.

Niveles y tipos de planes de auspicio

Para adaptarnos a los objetivos y presupuestos de cada organización, hemos diseñado diferentes niveles de participación estratégicos:

Plan Principal (Sponsor Oficial)

Es la categoría de mayor relevancia y presencia exclusiva en todo el evento.

Exclusividad de rubro: Tu marca será presentada como el aliado o auspiciador oficial del evento.

Tu marca será presentada como el aliado o auspiciador oficial del evento. Presencia dominante: Logotipo en tamaño destacado en el polo oficial de la carrera, arco de llegada/salida, escenario principal, fotocall y todo el material gráfico publicitario.

Logotipo en tamaño destacado en el polo oficial de la carrera, arco de llegada/salida, escenario principal, fotocall y todo el material gráfico publicitario. Mención en prensa y redes: Inclusión en notas de prensa, menciones estelares en las plataformas digitales de WUF y presencia en la cobertura en vivo el día del evento.

Inclusión en notas de prensa, menciones estelares en las plataformas digitales de WUF y presencia en la cobertura en vivo el día del evento. Espacio comercial preferencial: Zona VIP para activaciones, venta de productos o entregas de muestras (sampling) en la feria de la Wufathon.

Plan Principal Compartido (Co-Sponsors)

Diseñado para 2 o 3 marcas líderes que buscan un nivel de exposición estelar compartiendo la cabecera del evento.

Alta visibilidad: Presencia de marca destacada en los puntos clave del evento (polo oficial, arco de meta y escenario).

Presencia de marca destacada en los puntos clave del evento (polo oficial, arco de meta y escenario). Menciones en campaña: Participación activa en las campañas digitales previas al evento y menciones en el escenario durante la jornada.

Participación activa en las campañas digitales previas al evento y menciones en el escenario durante la jornada. Stand de activación: Espacio estratégico en la zona ferial para conectar directamente con el público asistente.

Planes Secundarios y Auspiciadores Complementarios

Opciones accesibles para marcas que desean visibilizar sus productos o servicios de forma directa ante miles de asistentes.

Presencia en merchandising y feria: Inclusión de logotipo en soportes secundarios y derecho a stand comercial en la feria.

Inclusión de logotipo en soportes secundarios y derecho a stand comercial en la feria. Presencia en la Goodie Bag : Oportunidad de incluir productos, cupones o muestras de la marca en el kit del corredor entregado a cada participante.

Oportunidad de incluir productos, cupones o muestras de la marca en el kit del corredor entregado a cada participante. Presencia digital: Publicación o mención en las redes de WUF promocionando la participación de la marca.

¿Por qué apostar por la Wufathon este año?

La Wufathon no solo es una fiesta deportiva, es una plataforma estratégica que conecta marcas con audiencias reales y comprometidas a través de datos y tendencias del mercado actual.

“Hoy el propósito también es una decisión de negocio. El Edelman Trust Barometer revela que para el 88% de consumidores la confianza en una marca es tan importante al momento de compra como el valor y la calidad. La Wufathon permite justamente construir esa confianza desde una experiencia positiva y una causa con enorme conexión emocional. No ofrecemos solamente exposición; ofrecemos afinidad, confianza y conexión con una comunidad”, destaca Valeria, Gerente general de WUF.

Asimismo, desde el área comercial resaltan la visión de generar un impacto duradero en la mente del consumidor:

“Consideramos que es una vitrina estratégica porque reúne a miles de personas que comparten un mismo propósito. Para las marcas representa una oportunidad única para conectar de forma auténtica, fortalecer su posicionamiento y generar una recordación positiva. En esta cuarta edición buscamos potenciar aún más la visibilidad de nuestros auspiciadores mediante una mayor exposición en canales digitales antes, durante y después del evento”, añade Carmen, ejecutiva del área comercial de WUF.

Principales beneficios de ser Sponsor en la Wufathon

Posicionamiento como Marca Solidaria: Conecta con una comunidad altamente comprometida que valora la responsabilidad social y la causa animal.

Gran alcance de Marketing y Branding: Exposición directa frente a miles de asistentes presenciales y cientos de miles de impresiones en plataformas digitales.

Generación de Leads y Clientes Directos: Oportunidad única de sampling , interacción directa y venta en un entorno festivo y familiar.

, interacción directa y venta en un entorno festivo y familiar. Certificado de Donación: Posibilidad de acceder a beneficios tributarios mediante la emisión del certificado de donación por la contribución realizada.

Sobre la experiencia y el perfil de la comunidad asistente, Valeria resalta el alcance de este público en el país:

“Tenemos una comunidad transversal: familias, jóvenes profesionales, deportistas y pet parents. Hablamos de una causa muy relevante para los peruanos, ya que según el INEI, más de la mitad de los hogares del país tiene al menos un perro. Queremos pasar del modelo tradicional de auspicio —logo y exposición— a que las marcas generen activaciones, contenido e interacción directa. La clave es que la marca no interrumpa la experiencia, sino que forme parte de ella”, explica Valeria.

Por su parte, Carmen coincide en la relevancia de estas dinámicas en campo:

“Los asistentes buscan compartir una experiencia con propósito junto a sus mascotas. Esto permite que las marcas conecten de manera orgánica mediante activaciones, experiencias interactivas y muestras de productos, generando una interacción cercana, memorable y de alto valor”, complementa Carmen.

Haz que tu marca destaque donde miles de personas se reúnen para correr, compartir y vivir una experiencia inolvidable junto a sus perros.

¡El momento de unirte es ahora!

Para finalizar, desde el equipo comercial de WUF extienden una invitación directa a los directores de marketing y gerentes comerciales que buscan dejar una huella real en la sociedad:

“Hoy los consumidores valoran a las marcas coherentes que actúan y construyen confianza a largo plazo. Los invitamos a ser parte de la Wufathon y demostrar que el marketing con propósito genera un impacto real, creando una experiencia memorable para los participantes mientras transformamos la vida de miles de animales que nos necesitan”, concluyen Carmen y Valeria, del equipo de WUF.

Los cupos para la WUFATHON 2026 son limitados para garantizar la máxima visibilidad y exclusividad de nuestros aliados. ¡No te quedes fuera de la carrera solidaria más importante del año!