Los animales han acompañado al ser humano desde hace miles de años. Pero más allá de su rol histórico, hoy ocupan un lugar emocional único en nuestras vidas. Son familia, compañía, motivo de alegría y, muchas veces, refugio emocional. Sin embargo, entre los amantes de los animales siempre surge una pregunta que despierta debate, risas y mucha curiosidad: ¿eres doglover o catlover?

El mundo según un doglover

Para los doglovers, la vida se disfruta al ritmo de una cola que se mueve sin parar. Son personas que valoran la compañía constante, la lealtad y la expresión afectiva. Los perros tienden a crear lazos sociales muy fuertes con sus cuidadores, y que incluso pueden detectar cambios en el estado de ánimo de las personas. Un perro no solo acompaña, también sana.

Para muchos, tener un perro es un recordatorio de lo que significa amar sin esperar nada a cambio. Te enseña a ser paciente, constante y alegre, incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Es una relación basada en la confianza absoluta.

Señales de que eres un Doglover:

1. Saludas a los perros antes que a sus dueños: Ves un perro en la calle y tu reacción automática es: “¡Hola, bebé hermoso!”... y luego, tal vez, saludas al humano.

2. Tu galería está llena de perros: Fotos de tu perro durmiendo, bostezando, de espaldas, de frente, con filtros… y si no tienes perro, tienes capturas de perritos que viste en redes.

3. Lloras (o casi) con videos de perros: Ya sea un reencuentro, una historia de rescate o un simple perrito feliz, se te hace un nudo en la garganta cada vez.

4. Tienes voz especial solo para hablarle a perros: Esa voz aguda, tierna y exageradamente dulce que solo usas cuando dices cosas como: “¿quién es el más guapo de todos?”

5. Prefieres planes donde los perros estén incluidos: ¿Fiesta sin perros? Meh. ¿Picnic dog-friendly? ¡Allá estarás con snacks para humanos y premios para los lomitos!

Los doglovers disfrutan la energía y la alegría que un perro lleva a cada momento del día. (Imagen creada por IA)

El universo de los catlovers

Los catlovers, por su parte, entienden que el amor no siempre necesita palabras ni demostraciones constantes. El vínculo con un gato es más silencioso, pero igual de profundo. Quienes prefieren a los gatos suelen ser personas introspectivas, sensibles y observadoras. Disfrutan de los momentos tranquilos y del equilibrio entre la independencia y el afecto.

Un gato enseña sobre la libertad y el respeto. No se deja dominar, pero confía cuando se siente seguro. Su forma de querer es sutil: un roce en la pierna, una siesta compartida o una mirada curiosa desde el sofá. Son animales inteligentes, limpios y con una personalidad que mezcla ternura y misterio.

Señales de que eres un Catlover:

1. Entiendes y aceptas que los gatos mandan: Sabes que tú no eres el dueño del gato… él te tolera. Vives en su casa, no al revés.

2. Las mordidas y arañazos “de amor” no te ofenden: Si tu gato te da un zarpazo mientras lo acaricias, no te molestas. Dices algo como: “Ay, está jugando” o “Ya se hartó, jaja”.

3. Te derrites cuando ronronea: El sonido del ronroneo te da paz interior. Puede estar destruyendo una cortina, pero si ronronea… lo perdonas todo.

4. Hablas con tu gato y crees que te entiende (porque sí lo hace) : Le cuentas tu día, le pides opinión y juras que esas miradas intensas significan algo profundo. Spoiler: probablemente sí.

5. Amas su independencia… y sus momentos de cariño valen oro : No te molesta que no sea pegajoso todo el tiempo. De hecho, cuando tu gato se acurruca contigo por voluntad propia, sientes que ganaste un premio.

Los catlovers encuentran en el silencio y la calma de los gatos una compañía llena de ternura y misterio. (Imagen creada por IA)

Dos caminos, un mismo amor

Aunque parezcan opuestos, doglovers y catlovers comparten más similitudes de las que creen. Ambos saben lo que significa preocuparse por otro ser vivo, ofrecer cuidado y recibir amor incondicional a cambio. Los animales no solo transforman nuestras rutinas, también nos transforman a nosotros.

La ciencia ha demostrado que convivir con un perro o un gato reduce los niveles de estrés, mejora el estado de ánimo y genera un sentimiento de propósito. Los animales nos enseñan a estar presentes, a valorar lo simple y a construir vínculos auténticos.

Más allá de las diferencias, perros y gatos pueden convivir en armonía, recordándonos que todo amor merece un hogar. (Imagen creada por IA)

Adoptar: el acto de amor que une a todos

En Perú, miles de perros y gatos aún esperan una oportunidad. Algunos fueron abandonados, otros nacieron en las calles o perdieron a sus familias. Detrás de cada mirada hay una historia, y también una esperanza.

Organizaciones como WUF trabajan todos los días para que esos animales encuentren un hogar donde puedan ser amados, cuidados y respetados. A través de su plataforma, conectan a personas dispuestas a adoptar con perros y gatos rescatados, promoviendo una tenencia responsable y una cultura más empática con los animales.

Adoptar no solo cambia la vida del peludo que llega a tu casa; también cambia la tuya. Te convierte en parte de una cadena de amor que transforma realidades. Seas doglover o catlover, siempre habrá un compañero esperando por ti, listo para enseñarte una nueva forma de amar.

Porque, al final, no se trata de elegir entre ladridos o maullidos, sino de abrir el corazón.

Si estás listo para adoptar y darle una segunda oportunidad a un perro o gato, ingresa a www.wuf.pe y descubre a tu próximo mejor amigo.