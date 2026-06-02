Por Christian Cruz Valdivia

Paula Daruich ya batió el récord nacional de los 100 metros femenino cinco veces, la última el pasado viernes en los Iberoamericanos de Atletismo que se realiza en la Videna, gracias al trabajo que realiza con el entrenador Édgar Díaz. Es la mujer más veloz del país y nos habla de las emociones de verse en los Panamericanos y del sueño olímpico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista