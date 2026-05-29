Este viernes 29 de junior, Paula Daruich estableció un nuevo récord nacional U23 y absoluto en los 100 metros planos con un tiempo de 11.60 segundos.

En el marco de Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026, la peruana rompió su propia marca que hace pocas semanas había establecido con 11.69 segundos.

“Felicitamos a Paula por este importante logro y extendemos nuestro reconocimiento a su entrenador, Edgar Díaz, por el trabajo, dedicación y guía constante que hacen posible estos grandes resultados”, publicó la Federación en sus redes sociales.