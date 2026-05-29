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La atleta peruana rompió su propia marca en el marco del Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026.
La atleta peruana rompió su propia marca en el marco del Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026.
Por Redacción EC

Este viernes 29 de junior, Paula Daruich estableció un nuevo récord nacional U23 y absoluto en los 100 metros planos con un tiempo de 11.60 segundos.

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