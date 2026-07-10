WUF: Últimos cupos para unirte al equipo de Corredores Benéficos de WUF

Una carrera contra el tiempo por los que no tienen voz

La cuenta regresiva ha comenzado oficialmente. La oportunidad de transformar tu esfuerzo físico en un impacto real y directo para cientos de animales vulnerables está llegando a su límite. WUF lanza una convocatoria de urgencia para todos los deportistas, aficionados al running y amantes de los animales que deseen sumarse como Corredores Benéficos oficiales en la histórica 117 KIA Media Maratón de Lima & 10K Powered by Nike.

Los cupos asignados para este programa de responsabilidad social son estrictamente limitados y las inscripciones se cerrarán de manera definitiva muy pronto. No se trata solo de asegurar un espacio en la partida; se trata de actuar de inmediato para garantizar el alimento, las medicinas y la atención médica que los albergues afiliados necesitan con urgencia.

Asegura tu cupo y activa tu red de apoyo

Para promover activamente esta causa y convertirte en un agente de cambio, el proceso requiere una respuesta inmediata. El participante debe realizar su inscripción directa al evento con un pago de S/ 200 destinado a la organización. Una vez dentro del equipo, se asume el compromiso de promover y recaudar fondos para WUF a través de la plataforma global GivenGain.

El verdadero desafío no está solo en la ruta de la maratón, sino en la velocidad con la que nos unamos para alcanzar la meta solidaria. Todo lo recaudado antes de la fecha límite del 7 de agosto se destinará íntegramente a mejorar las condiciones de vida de perros abandonados.

No lo dejes para mañana: Escribe a WUF ahora

Cada minuto cuenta y los cupos se están agotando. Si estabas esperando una señal para empezar a entrenar con un propósito mayor, es esta. Te invitamos a promover esta iniciativa compartiendo la convocatoria y a inscribirte hoy mismo enviando un correo directo a equipo@wuf.pe con el asunto “Charity”. Las zapatillas están listas, los albergues te necesitan y el tiempo corre. ¡Únete antes de que sea tarde!