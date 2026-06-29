WUF x Almma: El tomatodo que salva vidas

Mantenerse hidratado y cuidar el planeta ahora también es una forma de ayudar a los animales más vulnerables. La ONG WUF anuncia oficialmente su nueva colaboración con Almma, la reconocida empresa peruana especialista en botellas y tomatodos de acero inoxidable de alta calidad. Ambas marcas han co-creado una edición especial y limitada del famoso Tumbler Purity de 600ml, el cual ahora lleva grabado el logo de WUF. Por cada compra de un tomatodo, un porcentaje será destinado a WUF. Esta alianza busca promover un estilo de vida consciente, reduciendo el uso de plásticos de un solo uso mientras se recaudan fondos directos para el sustento y atención médica de cientos de perros en situación de abandono.

Tecnología y estilo para el día a día

El nuevo tomatodo en colaboración destaca por su diseño ergonómico, moderno y altamente funcional, pensado para acompañarte al gimnasio, la oficina o en los paseos con tu mascota. Entre sus características principales se encuentran:

Capacidad y Material: Con un volumen de 600ml , está fabricado con doble capa de acero inoxidable de grado alimenticio, lo que garantiza una máxima durabilidad y mantiene tus bebidas frías o calientes por muchísimas horas sin transferir sabores.

Con un volumen de , está fabricado con doble capa de acero inoxidable de grado alimenticio, lo que garantiza una máxima durabilidad y mantiene tus bebidas frías o calientes por muchísimas horas sin transferir sabores. Colores Disponibles: Para adaptarse a todos los estilos, esta edición especial llega en una gama de colores seleccionados (como Negro Mate, Blanco Minimalista y tonos pasteles característicos de Almma), todos con el logo de WUF finamente integrado.

Para adaptarse a todos los estilos, esta edición especial llega en una gama de colores seleccionados (como Negro Mate, Blanco Minimalista y tonos pasteles característicos de Almma), todos con el logo de WUF finamente integrado. Comodidad: Cuenta con una tapa hermética antiderrame y un diseño cómodo para llevar a cualquier parte.

Más que un accesorio, un símbolo de impacto. Los tomatodos ALMMA x WUF combinan funcionalidad, diseño y solidaridad en cada color.

Sé parte del cambio y gana una botella exclusiva

El tomatodo ya se encuentra disponible para todo el público y comprarlo es muy sencillo. Una parte de cada venta va destinada directamente a los proyectos de ayuda de WUF. Puedes adquirir el tuyo ingresando de manera directa a su página web.

Además, para celebrar este lanzamiento con toda la comunidad, WUF y Almma han lanzado un sorteo público a través de las redes sociales, el cual podrás acceder mediante este link: https://www.instagram.com/p/DaBvsoejQKn/?igsh=MTRjMXBiMThwdzRhcA== . Los participantes tendrán la oportunidad de llevarse uno de estos tomatodos exclusivos a casa de forma gratuita. Los requisitos para participar serán sumamente sencillos y se especifican en las plataformas digitales de ambas marcas.

Elige ayudar: Adopta y colabora con WUF

Cada pequeña acción cuenta cuando se trata de transformar vidas. Al elegir este tomatodo, estás impactando positivamente en el bienestar de los animales que más lo necesitan. Te invitamos a seguir de cerca el lanzamiento y los detalles del sorteo en nuestras cuentas oficiales @somoswuf. Recuerda también que en nuestra plataforma web promovemos la adopción responsable y tenemos a muchos perritos esperando por un hogar. Ellos están listos para convertirse en tus compañeros ideales de vida y recordarte, en cada salida, la importancia de darles un espacio seguro y lleno de amor.