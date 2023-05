La Organización Mundial de la Salud (OMS) recientemente publicó un estudio, el cual evalúa los resultados de una revisión sistemática de la evidencia recolectada. De esta manera, lograron concluir que el uso de edulcorantes no azucarados no se relaciona directamente con la reducción de la grasa corporal en adultos o niños a largo plazo.

En esta directriz, la OMS indica que, en muchos casos, los edulcorantes son utilizados para controlar el peso corporal o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Sin embargo, los resultados del estudio sugieren que, a largo plazo, su uso puede generar efectos negativos, como un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos.

¿Es bueno sustituir el azúcar por edulcorantes?

Según lo declarado por Francesco Branca, Director de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS, sustituir los azúcares libres por edulcorantes no ayuda a controlar el peso a largo plazo. Asimismo, añadió que las personas deben tomar en cuenta otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres. En esa línea, recomendó el consumo de azúcares naturales, como las frutas, por ejemplo.

"Los edulcorantes sin azúcar no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional" (Foto: Organización Mundial de la Salud)

“Los edulcorantes sin azúcar no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional. Las personas deberían reducir totalmente el dulzor de la dieta, desde una edad temprana, para mejorar su salud” , agregó Branca en la publicación de la OMS.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la recomendación aplica para todas las personas, a excepción de las que padecen diabetes. “Con edulcorantes no azucarados hacemos referencia a los no nutritivos sintéticos y naturales o modificados que no está clasificados como azúcares y se encuentran en alimentos y bebidas manufacturados, o que se venden solos para que los consumidores los añadan a alimentos y bebidas”, recalcó la organización.

El cambio de hábitos saludables

La Lic. Vanessa Guerrero, nutricionista y dietista de SANNA Clínica, comenta que, para iniciar un proceso dietético, es normal que el cambio a hábitos saludables sea difícil al inicio. “Muchos de mis pacientes indican que no pueden vivir sin dulce. Sin embargo, después del primer mes, se dan cuenta de los cambios positivos en su salud que pueden lograr con la regulación y empiezan a aprovechar el dulce natural de los alimentos”, sostuvo la especialista.

“Las personas suelen utilizar edulcorantes con la finalidad de sustituir el azúcar. Incluso, algunos padres suelen incluirlos en la dieta de sus hijos menores de edad. Esto, como se menciona en el estudio de la OMS, no ayuda a en la reducción de peso a largo plazo, como muchos creen”, recalcó la Lic. Guerrero.

En ese sentido, la licenciada recomienda el consumo de azúcares naturales, como las frutas en su forma natural (no en jugos) o algunos carbohidratos complejos.