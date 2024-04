Entre abril y mayo, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), los niveles de radiación ultravioleta empezarán a disminuir en Lima debido al cambio de estación. Debido a ello, surge una pregunta muy común: ¿debo seguir tomando el tiempo de aplicarme protector solar? La respuesta, aunque desconocida por muchos, es bastante simple: sí. La Academia Americana de Dermatología hizo énfasis en que el protector solar es una herramienta vital para combatir enfermedades como el cáncer de piel, no solo durante el verano, sino a lo largo de todo el año. En esta ocasión, conversamos con algunos especialistas para que puedan compartir el por qué.

“El uso de protector solar es esencial para proteger la piel de los daños causados por la exposición a los rayos ultravioleta (UV) del sol. Estos rayos pueden causar no solo quemaduras solares, sino daños a largo plazo, como el envejecimiento prematuro de la piel, incluyendo arrugas y manchas solares. Asimismo, aumentan significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de piel, como melanoma y carcinoma de células basales y escamosas. El bloqueador actúa como una barrera física que absorbe o refleja la radiación solar”, estableció Jennifer Lucas, dermatóloga de Cleveland Clinic.

El uso de protector solar no es únicamente para el verano, sino para todos los meses del año.

En relación a ello, es preciso mencionar que, según la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, aproximadamente el 95% de la radiación UV que llega a nuestra piel es ultravioleta (UVA), la principal responsable por efectos crónicos como el fotoenvejecimiento y manchas en la piel, por lo que el uso de protector solar es imprescindible.

¿En qué ocasiones sin sol es necesario usar protector solar?

El protector solar suele ser el accesorio principal durante los viajes a la playa y el campo durante el verano. No obstante, las personas suelen olvidarlo cuando los rayos solares empiezan a despedirse y se genera el cambio de estación. En esa línea, Jennifer Lucas recalcó que el uso de bloqueador es recomendado durante todo el año, incluyendo el invierno, el otoño y la primavera.

“Aunque la intensidad del sol puede ser menor en estos meses, los rayos UVA y UVB aún están presentes y pueden causar daño acumulativo en la piel. Además, los rayos UV pueden reflejarse en superficies como la nieve y el año, incrementando la exposición efectiva. La aplicación de bloqueador solar es imprescindible para mantener una protección constante y reducir el riesgo de daños a largo plazo en la piel”, destacó la experta de Cleveland Clinic.

Incluso en los días nublados, los rayos solares con capaces de atravesar las nubes.

Igualmente, la Mag. Patricia Lozada Huancachoque, Directora del Centro de Investigación, Tecnología e Innovación Cosmética (CITIC) de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), recalcó que incluso los días más nublados pueden ser muy engañosos. “Los rayos del sol traspasan las nubes, pues estas no los detienen, solo los filtran, y pueden dañar nuestra piel”, aclaró. De forma más precisa, la Asociación de Medicina Americana (AMA, por sus siglas en inglés) aseguró que el 80% de la luz ultravioleta pasa a través de las nubes.

Incluso, el Dr. Yaril Moreyra, dermatólogo de la Clínica Ricardo Palma, hizo énfasis en que el protector solar también debe ser utilizado en casa, pues la luz solar puede entrar de manera indirecta a través de las ventanas o durante actividades al aire libre en el jardín, el patio o el balcón. La luz ultravioleta es capaz de penetrar fácilmente a través del vidrio y causar daños en la piel.

¿Cómo elegir el protector solar ideal?

Para elegir el bloqueador ideal, el Dr. Yaril Moreyra señaló que se debe buscar uno con un factor de protección solar (FPS) adecuado para el tipo de piel de cada persona. Del mismo modo, señaló la importancia de elegir una presentación que ofrezca protección contra los rayos UVA y UVB, resistente al agua y que sea fácil de aplicar y movilizar. “En general, se aconseja utilizar un bloqueador de FPS 30 como mínimo. Para pieles muy blancas, se recomienda usar un protector solar con factor de protección de 50 a más”, especificó.

El protector sola ya no se encuentra únicamente en crema, sino en múltiples otras opciones, desde spray hasta en polvos compactos.

Conforme a lo establecido por la Universidad de Chile, además de la sensación del producto al ser aplicado en la piel y el valor del factor de protección solar, también es de suma importancia asegurarse que la amplitud de protección sea la correcta, pues se necesita un bloqueador que proteja de los rayos UVA, UVB, la luz IR (radiación infrarroja) y la luz azul, la cual es producida por las pantallas de las computadoras y/o celulares.

“Para las personas con piel sensible, es preferible seleccionar fórmulas libres de fragancias y parabenos, y, para las actividades acuáticas, un bloqueador especial para deportistas y a prueba de agua. De la misma forma, les recomiendo elegir la opción que se adapte mejor a su tipo de piel, ya sea seca, mixta o grasa, pues el protector solar ya no se encuentra disponible únicamente en crema, sino en gel, spray, polvos compactos o lociones”, afianzó Lucas.

¿Cuáles son las consecuencias de no utilizar protector solar?

Amy Kassouf, dermatóloga de Cleveland Clinic, destacó que, aunque mantenerse alejado del sol es la mejor manera de evitar el daño de la piel, el protector solar permite proteger a la piel de distintos efectos negativos, como el fotoenvejecimiento y, a largo plazo, el cáncer de piel. “El fotoenvejecimiento es el envejecimiento prematuro de la piel debido a la exposición continua a la radiación ultravioleta A (UVA) y ultravioleta B (UVB)”, asintió.

“El fotodaño puede deberse a la exposición a la radiación ultravioleta natural del sol o a fuentes de luz ultravioleta artificiales (camas de bronceado o lámparas solares). La exposición a los rayos UV no solo envejece la piel más rápidamente de lo que lo haría naturalmente, sino que también puede aumentar el riesgo de cáncer de piel”, declaró Kassouf.

El protector solar ayuda a prevenir la aparición prematura de manchas y arrugas en la piel.

Por otro lado, una de las consecuencias más graves de la exposición al sol sin protección es el riesgo de desarrollar cáncer de piel. En palabras de Jennifer Lucas, la gran mayoría de los casos de melanoma, el tipo más mortal de cáncer de piel, están relacionados con la exposición al sol o a camas de bronceado UV. “Utilizar protector solar reduce este riesgo al minimizar la exposición, ya sea directa o indirecta, de la piel a los rayos UV, especialmente si se aplica regularmente y en la cantidad adecuada”, agregó. Cabe mencionar que la Skin Cancer Foundation consolidó que la porción requerida es de dos miligramos de bloqueador por centímetro cuadrado de piel.

Es oportuno informar que, en conformidad a lo establecido por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, en el lapso del 2021 al 2023, se contabilizaron 3.525 casos de cáncer de piel, los cuales fueron ocasionados en su mayoría por una exposición insegura a los rayos solares, sobre todo en momentos del día de elevado riesgo, como entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.

Kassouf también hizo hincapié en que, una vez que la radiación ultravioleta cambia el ADN de las células de la piel, el daño del ADN no se puede revertir.

Beneficios de utilizar protector solar

La Mag. Lozada Huancachoque destacó algunos beneficios adicionales de utilizar protector solar, además de prevenir los efectos mencionados previamente:

Protege contra el envejecimiento prematuro, evitando el daño al colágeno y la elastina, proteínas que se encargan de dar firmeza a la piel.

Evita la aparición de manchas oscuras, las cuales aparecen por la actividad del melanocito, elemento que se activa cuando una persona se expone al sol sin protector solar.

Se evade la aparición de eritemas (enrojecimiento de la piel), sobre todo en pieles muy blancas.

También previene las quemaduras solares, que pueden ser dolorosas y dañar la piel a corto y largo plazo. “El uso constante de protector solar es un componente crítico de un régimen de cuidado de la piel saludable, ayudando a mantener la piel sana y joven”, certificó Jennifer Lucas.

“Sé que el efecto cosmético de un protector solar solar puede dejar la piel blanca, lo cual no es agradable cosméticamente, pero esto significa que el filtro físico está presente y nos está protegiendo. Aunque no sea siempre lo más estético, todos debemos protegernos, sin importar la tonalidad de la piel o el mes del año. De todos modos, ya existen algunas opciones que no dejan aquel efecto blanco en el rostro, solo es cuestión de buscar la que mejor se adapte a nuestro tipo de piel”, asintió para concluir la experta de la USIL.