Gracias al avance de la tecnología y la ciencia, los seres humanos somos capaces de profundizar y estudiar ciertos temas que son esenciales para entender el funcionamiento de nuestro cuerpo y mente, así como aquellos factores qué alteran su bienestar. Las enfermedades son un excelente ejemplo, dado que afectan directamente a nuestro organismo y que se convierten en un campo de interés para muchos; sobre todo, para las millones de personas en el mundo que padecen de alguna afección.

Sin lugar a dudas, la lista de enfermedades es casi infinita; sin embargo, debemos comprender que el diagnóstico y tratamiento temprano son clave para lograr una vida de calidad. Este es el caso de algunas enfermedades crónicas como la epilepsia, ya que según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), si el 70% de las personas con este padecimiento reciben la ayuda adecuada pueden vivir sin crisis convulsivas.

¿Qué es la epilepsia?

Es un trastorno del sistema nervioso central en el que la actividad cerebral normal se ve alterada, dando lugar a convulsiones o períodos de comportamientos y sensaciones inusuales, tal y como explica el neurólogo Walter de la Cruz, coordinador de la Unidad de Epilepsia de la Clínica Ricardo Palma.

Entre los signos y síntomas más comunes se registran los siguientes: confusión temporal, episodios de ausencias, rigidez en los músculos, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, pérdida del conocimiento, síntomas psicológicos, como miedo, ansiedad, entre otros.

Además, destaca que el diagnóstico se debe realiza a través de una evaluación clínica, exploración física, exámenes complementarios y estudios de electroencefalografía y video electroencefalografía a fin de realizar un estudio preciso. En definitiva, esto le permitirá al especialista saber qué tipo de epilepsia tiene el paciente y cómo debe tratarse para evitar crisis recurrentes.

Por otro lado, la OMS manifiesta que, en todo el mundo unos 50 millones de personas padecen epilepsia, lo que la convierte en uno de las afecciones neurológicas más comunes. También, calculan que cerca del 80% de los pacientes viven en países de ingresos bajos y medianos, en donde las personas y sus familias pueden ser víctimas de la estigmatización y la discriminación.

¿Qué hacer ante una crisis epiléptica?

Cabe señalar que, estos episodios por lo general terminan de forma espontánea después de unos minutos sin necesidad de administrar ningún fármaco. Sin embargo, de la Cruz afirma que esto no significa que no podamos ayudar al paciente, únicamente debemos seguir algunas recomendaciones para saber cómo actuar ante dicho panorama.

En primer lugar, el especialista refiere la importancia de siempre mantener la calma, seguido de colocar al paciente de costado para que tenga las vías respiratorias libres y no se trague el vómito o algunas secreciones bucales que pueden ser expulsadas durante la crisis. Asimismo, tomar la cabeza del paciente para evitar que se haga daño y si es posible, colocar algo blando debajo de esta. Igualmente, debemos alejar los objetos y personas que estuvieran alrededor para evitar cualquier accidente. Finalmente, solo queda esperar que este episodio termine y verificar que la persona respire correctamente, para luego orientarlo, puesto que es común que después de la crisis se encuentre confundido.

¿Qué no hacer antes un episodio epiléptico?

El neurólogo señala que nunca debemos asustarnos, sino actuar con prudencia y a favor de la salud de la persona. De igual forma, evitar sujetar fuertemente al paciente para que no realice ningún movimiento, así como también nunca introducir objetos o las manos en la boca, darle líquido o sacudirlo, ya que podríamos causar que se asfixie. Además, tener claro que en estos casos no se requiere el uso de sustancias o alcohol para reanimarlo.

Es fundamental saber que la mayoría de las veces no es necesario ir al servicio de emergencia después de una crisis convulsiva. No obstante, se aconseja buscar ayuda médica inmediata si se trata del primer episodio, si la persona no respira con normalidad, si la crisis dura más de 5 minutos o se presentan varias seguidas, si ocurre una lesión, está embarazada o no recupera la conciencia 30 minutos después del suceso.