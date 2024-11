Durante el segundo día del Cade Ejecutivos 2024, se realizó el panel Mujeres con legado empresarial, donde se presentaron líderes empresariales peruanas a comentar cómo impulsar, desde sus sectores, el crecimiento económico del país.

Del panel, participaron Libertad Linares, directora Ejecutiva de Ladrillos Diamante; Karen Montjoy, Gerente General de Biosafe Industries y directora y presidente Comisión de Innovación SNI y María Pía Palacios, presidenta del Directorio de Caja Arequipa.

Montjoy señaló que el principal reto en el sector de Laboratorios es tener que luchas cada día con las barreras burocráticas. “No podemos exportar más porque dependemos de ampliaciones de registros sanitarios que toman 10 meses (...) se vive sumergido en documentación, en trámites que deberían durar como en Costa Rica, máximo 30 días o en otros países, una semana”, anotó.

Además, ejemplificó que, para su empresa, enviar un contenedor desde la planta en Ate hasta el Callao les cuesta US$ 1.300, pero enviarlo desde el Callao hacia Chile, US$ 900. “Los extranjeros no entienden cómo tenemos un sobrecosto logístico tan alto y eso nos quita competitividad, porque nosotros ya no competimos con el Perú, competimos con el mundo”, dijo.

Otro punto importante para Montjoy, es que no encuentran capital humano capacitado en temas de innovación. Por lo que, a su entender, se necesita romper el círculo de un trabajo aislado entre la academia y la industria.

“En otros países se trabaja a nivel de la empresa con la academia, con las universidades, que prácticamente son una y no podemos dejar de lado la labor del Estado. Es inconcebible tener un Estado que soporta empresas que están quebrando y no elevan ese dinero a innovación y desarrollo. Estamos invirtiendo el 0,12% del PBI, lo cual es nada comparado con el 2,5% mundial”, agregó.

A su turno, Palacios recordó la importancia de poner en la mesa de discusión a la microempresa y a la pequeña empresa que representan el 95% de las empresas en el país, generan 8,5 millones de puestos de trabajo y representan el 17% del PBI.

“Es importante porque el 70% de las microempresarias son mujeres cabeza del hogar. Entonces, el efecto multiplicador que tiene apoyar a la microempresa es brutal, porque incidimos sobre familias enteras”, argumentó.

Desde Caja Arequipa, cuentan con un programa solo para mujeres llamado “Supérate Mujer”, donde brindan crédito a sola firma y que ha brindado ese crédito a 250 mil mujeres, contó Palacios.

A su turno, Linares contó, desde su experiencia, lo importante que resultó profesionalizar la empresa familiar y traer agentes externos. Eso permitió dejar el día a día y ayudar a la empresa de otras formas.

Hoy, cuentan con una industria tecnificada, con robots que manipulan todos los productos y que ayuda a tener un mayor estándar de calidad con un control absoluto de los procesos.