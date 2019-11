La Navidad trae consigo muchas cosas: alegría, buenos deseos, y claro... ¡regalos! A pocas semanas de esta celebración, es importante que vayas haciendo espacio en casa, una excusa perfecta para botar aquello que ya no te sirve.

El portal El Mueble nos dice cuáles son aquellas cosas de las que debemos deshacernos antes de Navidad.

1. Comida caducada. A poco de acabar el año es una buena excusa para botar de tu refrigeradora todos esos productos que ya caducaron. Recuerda que a más espacio mejor, ya que se llenará con los platos que prepararás y alimentos que comprarás para las fiestas.

2. Juguetes abandonados. Es normal que tus hijos se aburran de jugar con los mismos juguetes, esto pasa conforme van creciendo. Aprovecha eso y regala los juguetes que estén en buen estado a niños u organizaciones sociales. Recuerda que tus hijos en esta Navidad recibirán regalos nuevos.

3. Adornos navideños obsoletos. En cada Navidad sumamos más adornos y los guardamos en una caja que cada vez se hace más grande. No acumules adornos que ya están pasados de moda, muy viejos o que no combinan con el resto de tu colección.

4. Papel de envolver. A menos que tengas un lugar especial para guardar los rollos de papel, estos no se conservarán bien. Si los pones en cualquier lado lo más probable es que terminen doblados y arrugados.

5. Tappers sin tapas. Desaparece los tappers sin tapa o los muy viejos. Para esta temporada necesitarás tus tappers completos, pues en en época navideña siempre uno comparte lo que cocina.

6. Regalos no deseados. Ahora que intercambiarás regalos, dale una mirada a los que recibiste el año pasado y no lo has usado, ni prestado interés en todo el año. Si sabes que alguien podría gustarle regálalo, eso sí con cuidado de no hacerlo a alguien del mismo círculo de la persona que te lo dio a ti.

7. Cosméticos. Así como los alimentos, el maquillaje también caduca. Si tienes maquillaje que no has usado y aun así lo conservas, es mejor que te deshagas de este. Deja solo lo que usarás, recuerda que en fechas navideñas tendrás varios compromisos y debes lucir bien arreglada.

8. Ropa. Saca toda la ropa que ya no te pones o que ya no son de tu talla, y no volverás a usar. Dónalas siempre y cuando estén en buen estado.

9. Accesorios inútiles. ¿Te ha pasado que cuando ordenas encuentras objetos que no tienen un lugar asignado? Quizás debas prescindir de estos accesorios que no son muy útiles para ti. A veces acumulamos cosas que en realidad no necesitamos.

10. Carteras. Dale un vistazo a tus carteras, con tantas compras que harás antes de Navidad se llenará de boletas y tickets de compra. Limpia tu cartera y bota todos los papeles que tenga dentro.