El primer Padre Urías para los corresponsales escolares premia una investigación sobre los niños venezolanos en el Perú

Arropados por los aplausos y la admiración de los periodistas de nuestra redacción, cinco niños y niñas se convirtieron esta semana en los primeros corresponsales escolares de El Comercio en recibir el premio Padre Urías, el galardón con el que este Diario reconoce a sus mejores trabajos periodísticos.

Sandra Moreno Ortiz, Leonardo Ruiz Villanueva, Victoria Ávila Marcano, Luana Ríos Paniura y Luis Eduardo Luján Vegas, alumnos de la Institución Educativa 3043 Ramón Castilla en San Martín de Porres, fueron premiados por la nota “Escolar, venezolano y migrante en el Perú: la lucha secreta de la que nadie habla”, elegida la mejor nota del Programa de Corresponsales Escolares del 2024.

El equipo de adolescentes, que tienen entre 13 y 18 años, elaboró su reportaje bajo la guía del periodista Alfonso Rivadeneyra y con el apoyo de la docente Sara Núñez.

Los jóvenes reporteros de la Institución Educativa 3043 Ramón Castilla recibieron la felicitación de los periodistas de este Diario, en una ceremonia a la que asistieron representantes de Unicef. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

Durante la ceremonia, los jóvenes reporteros compartieron su alegría y destacaron la importancia de dar voz a las infancias al abordar la inmigración.

“Elegimos este tema porque cuando nos presentamos conté mi historia como escolar venezolana y cómo me retrasaron un año y tuve otros problemas para empezar el colegio en el Perú”, cuenta Victoria, que llegó al país en el 2018 y hoy siente alegría al ver que la nota en la que ella y su equipo trabajaron pudo ayudar a visibilizar un problema de miles de niños en el Perú.

Impacto social

Leonardo, Sandra y Luana destacaron las enseñanzas que les dejó el programa y sienten que tienen más herramientas para ejercer su ciudadanía y su participación. Aunque no pudo asistir a la premiación, pues ya terminó el colegio y se prepara para postular a la universidad, Luis Eduardo compartió que su nota busca difundir un mensaje a favor de la unidad.

“Hicimos esta nota porque vivimos en un país donde aún hay discriminación. Tenemos que unirnos para combatir esa realidad”. Luis Eduardo Luján Vegas

El Programa de Corresponsales Escolares es una iniciativa emblemática de este Diario que se extendió entre 1984 y el 2012 y fue relanzada hace cinco años de la mano de Unicef, como aliado estratégico, y con el auspicio de Movistar.