Los corresponsales escolares de El Comercio ya publican sus notas periodísticas con las demandas de la niñez

La segunda promoción del año de los corresponsales escolares de El Comercio está demostrando con sus notas periodísticas que los niños y niñas aún no votan, pero tienen opinión.

Los jóvenes reporteros ya empezaron a publicar en nuestra página web sus crónicas, entrevistas e investigaciones –en texto y video– inspirados en el decálogo de la campaña ¡Vota por Mí!, con la que este Diario y Unicef buscan poner en la agenda pública las demandas de la niñez.

Durante los últimos tres meses, 205 menores de 41 colegios de todas las regiones del Perú aprendieron sobre responsabilidad periodística, rigor informativo y ciudadanía. Notas sobre la lucha de niños de Loreto contra la depresión o el impacto de la inseguridad en los escolares de la capital o los desafíos de la alimentación en Huancavelica son producto de ese esfuerzo.

Los corresponsales escolares inspiraron sus notas en el decálogo de la campaña ¡Vota por mí!. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

Los niños y niñas recibieron talleres y realizaron notas periodísticas bajo la mentoría de un periodista de El Comercio. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

Un compromiso intacto

Los corresponsales saben que representan a los niños del país. “Ahora sé qué pasa en mi ciudad y cómo el embarazo precoz afecta a las adolescentes”, dijo desde Pucallpa Cielo Ortega, de 12 años, durante la clausura realizada el 18 de noviembre.

Los aliados que hacen posible esta iniciativa felicitaron a los jóvenes reporteros y reafirmaron su compromiso con la niñez. Entre quienes tomaron la palabra están José Manuel Jurado, gerente comercial y de Alianzas Institucionales de El Comercio; Javier Álvarez, representante de Unicef en el Perú; y Juan Zegarra, gerente de Comunicación de Integratel Perú (Movistar).

Wendy Amanzo, directora de Producto y Alianzas Institucionales de El Comercio; Juan Zegarra, gerente de Comunicación de Integratel Perú (Movistar); José Manuel Jurado, gerente comercial y de Alianzas Institucionales de El Comercio; y Alejandra Arispe, especialista de Comunicación y Abogacía de Unicef. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

Más de 3.000 menores han participado en el Programa de Corresponsales Escolares desde su retorno, en el 2021.