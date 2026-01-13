Desde que llegó a Argentina, Ander Herrera quedó impresionado con Boca Juniors. El volante español, quien viene haciendo la pretemporada, quiere dejar atrás las lesiones y ganar algo importante con su actual club. De hecho, comparó cómo se vive en la institución Xeneize con Manchester United y PSG.

“La pasión del hincha, la alegría, el cariño y el amor que te da es único. Pero la exigencia también es única”, expresó Herrera con El Canal de Boca. Para el futbolista, Boca es diferente a todos los clubes en los que estuvo “tanto para lo bueno como para lo malo”.

"QUIERO SER AQUÍ... DEBE SER ALGO ÚNICO". Ander Herrera habló sobre su renovación de contrato con Boca, su amor por el club y los objetivos para este 2026: ¡SALIR CAMPEÓN!pic.twitter.com/Or5DzbK7Eu — SportsCenter (@SC_ESPN) January 13, 2026

Herrera reconoció que las derrotas se viven de otra manera en Boca. “Es cierto. Las derrotas en este club son mucho más duras que en el Manchester o el Paris Saint Germain, donde se te exige ganar cada día, pero es cierto que la exigencia y los momentos complicados en Boca duelen más”, explicó.

El volante de 36 años sostivo que ese nivel de presión es, paradójicamente, parte del atractivo de estar en el fútbol argentino. “Esto es lo más alto, esto es la cima de la cima y me gusta. Sé lo duro que es la derrota, sé lo que se sufre y lo feroz que es la crítica cuando las cosas no funcionan bien. Pero es para lo que me preparé”, apuntó.

Eso sí, su objetivo es conseguir un título con Boca Juniors. “Quiero ser campeón aquí en Boca, porque aquí debe ser algo único”, subrayó.