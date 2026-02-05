Ander Herrera y Exequiel “Changuito” Zeballos lesionados ¿Cuánto tiempo estarán fuera de las canchas?

En una jornada cargada de preocupación para Boca Juniors, el club confirmó este jueves que dos de sus figuras del plantel profesional sufrieron lesiones musculares durante los entrenamientos de la semana. Tanto Exequiel “Changuito” Zeballos como el mediocampista español Ander Herrera quedaron descartados por sendos desgarros, lo que representa un golpe importante para el entrenador Claudio Úbeda de cara a los próximos compromisos del equipo.

Según el parte médico oficial difundido por la institución, Zeballos presenta una lesión muscular grado 2–3 en el bíceps femoral izquierdo, una dolencia que suele implicar un parón de varias semanas y que lo dejará al margen del equipo por un periodo prolongado. Por su parte, Herrera sufrió un desgarro de grado 1 en el músculo recto anterior del muslo derecho, una lesión de menor gravedad pero igualmente suficiente para impedir su participación en los próximos encuentros oficiales.

Estas bajas se suman a una ya extensa lista de jugadores lesionados en el plantel xeneize, generando un desafío importante para Úbeda a la hora de armar el once titular. Boca no podrá contar con ellos para el duelo ante Vélez Sarsfield por la Liga Profesional y es probable que también se pierdan encuentros posteriores del Apertura y la Copa Argentina, dependiendo de sus procesos de recuperación y la evolución de sus lesiones.

Aunque Herrera podría regresar más pronto si su recuperación avanza favorablemente, la ausencia del Changuito será más prolongada, lo que obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas en la plantilla para mantener el rendimiento ofensivo del equipo. Boca, que busca consolidarse en los primeros puestos del torneo argentino tras un inicio irregular de temporada, ahora deberá ajustar su estrategia sin dos de sus habituales titulares.