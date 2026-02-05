Ander Herrera y Exequiel “Changuito” Zeballos lesionados ¿Cuánto tiempo estarán fuera de las canchas?

Por Redacción EC

En una jornada cargada de preocupación para Boca Juniors, el club confirmó este jueves que dos de sus figuras del plantel profesional sufrieron lesiones musculares durante los entrenamientos de la semana. Tanto Exequiel “Changuito” Zeballos como el mediocampista español Ander Herrera quedaron descartados por sendos desgarros, lo que representa un golpe importante para el entrenador Claudio Úbeda de cara a los próximos compromisos del equipo.

