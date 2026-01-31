Con ‘escorpión’ incluido: el divertido encuentro entre Messi y René Higuita en Colombia| VIDEO
Redacción EC
Redacción EC

La previa del tuvo un momento especial en el Atanasio Girardot. Suecede que y René Higuita se encontraron en el campo y dejaron una postal para el recuerdo: el intento del exarquero colombiano de recrear su clásico ‘escorpión’.

Como parte de su gira por Latinoamérica, el Inter Miami de Messi llegó a Medellín para disputar El Partido de la Historia con Atlético Nacional. Allí, el ‘10′ de ‘Las Garzas’ tuvo un cruce con Higuita, con quien compartió unos minutos a ras de campo.

Messi e Higuita firmaron un par de pelotas que terminaron en la gradas del estadio y recrearon aquel legendario momento de 1995 que inmortalizó al de Medellín.

El rosarino levantó la pelota y se la dejó al exarquero colombiano, quien hizo una especie de ‘escorpión’ y le sacó más de una sonrisa a la ‘Pulga’. Los hinchas acompañaron ese momento con aplausos y cánticos desde las tribunas.

Al final, hubo un abrazo entre ambos y mucho respeto. Messi fue el gran ovacionado en el Atanasio Girardot, que gozó con el espectáculo del argentino y el fútbol de su equipo.

