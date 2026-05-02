Barcelona visita a Osasuna este sábado 2 de mayo del 2026 por la jornada 34 de LaLiga desde el estadio El Sadar. Los ‘Azulgranas’ necesitan de una victoria para mantenerse en la punta de LaLiga. Revisa a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.
¿A qué hora juega Barcelona vs Osasuna EN VIVO por LaLiga?
El partido de Barcelona vs Osasuna por la fecha 34 de LaLiga EA Sports empieza a las 2:00 PM de Perú este sábado 2 de mayo del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM
- Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 PM
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM
- España: 9:00 PM
¿Dónde ver Barcelona vs Osasuna EN VIVO por LaLiga?
El partido de Barcelona vs Osasuna será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 34 de LaLiga EA Sports. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN, Movistar LaLiga y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.
Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Osasuna por LaLiga
- Fecha: sábado 2 de mayo del 2026
- Partido: Barcelona vs Osasuna
- Horario: 9:00 PM hora de Madrid, España.
- Canales: ESPN, Sky Sports, Disney+ Premium, DAZN, LaLiga TV y Movistar Plus.
- Estadio: El Sadar.
Alineaciones de Barcelona vs Osasuna por LaLiga
- Osasuna: Sergio Herrera, Javi Galán, Alejandro Catena, Enzo Boyomo, Valentin Rosier; Iker Muñoz, Jon Moncayola, Aimar Oroz, Rubén García, Raúl Moro y Ante Budimir.
- Barcelona: Joan García, Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Pedri, Fermín López, De Jong, Gavi, Bardghji y Ferrán.