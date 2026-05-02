Por Redacción EC

visita a Osasuna este sábado 2 de mayo del 2026 por la jornada 34 de desde el estadio El Sadar. Los ‘Azulgranas’ necesitan de una victoria para mantenerse en la punta de LaLiga. Revisa a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿A qué hora juega Barcelona vs Osasuna EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Osasuna por la fecha 34 de LaLiga EA Sports empieza a las 2:00 PM de Perú este sábado 2 de mayo del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM
  • Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 PM
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM
  • España: 9:00 PM
Barcelona vs Osasuna EN VIVO por la fecha 34 de LaLiga EA Sports desde el estadio El Sadar.
¿Dónde ver Barcelona vs Osasuna EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Osasuna será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 34 de LaLiga EA Sports. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN, Movistar LaLiga y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Osasuna por LaLiga

  • Fecha: sábado 2 de mayo del 2026
  • Partido: Barcelona vs Osasuna
  • Horario: 9:00 PM hora de Madrid, España.
  • Canales: ESPN, Sky Sports, Disney+ Premium, DAZN, LaLiga TV y Movistar Plus.
  • Estadio: El Sadar.

Alineaciones de Barcelona vs Osasuna por LaLiga

  • Osasuna: Sergio Herrera, Javi Galán, Alejandro Catena, Enzo Boyomo, Valentin Rosier; Iker Muñoz, Jon Moncayola, Aimar Oroz, Rubén García, Raúl Moro y Ante Budimir.
  • Barcelona: Joan García, Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Pedri, Fermín López, De Jong, Gavi, Bardghji y Ferrán.
VIDEO RECOMENDADO
Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.