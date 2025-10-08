La Federación Peruana de Fútbol (FPF), a través de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), dio a conocer la programación oficial de árbitros que impartirán justicia en la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, que se jugará entre el domingo 12 y el jueves 16 de octubre. La lista incluye a los jueces principales, asistentes, asesores y equipos de VAR designados para cada encuentro, en busca de mantener la transparencia y el correcto desarrollo del campeonato.

La jornada se abrirá el domingo 12 de octubre con tres compromisos: Ayacucho FC vs ADT será dirigido por Jesús Cartagena Ttiburgio, mientras que en Sullana, Edwin Ordóñez Medina tendrá a su cargo el duelo entre Alianza Atlético y Los Chankas. Más tarde, en Cusco, Pablo López Ramos arbitrará el enfrentamiento entre Cusco FC y Comerciantes Unidos, completando el primer día de acción.

El lunes 13 continuará la fecha con dos choques. En Cajabamba, el árbitro Augusto Menéndez Laos conducirá el partido entre UTC y Cienciano, mientras que Julio Quiróz Carrillo será el encargado del duelo entre Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso en Chongoyape. Ambos encuentros contarán con apoyo del VAR, garantizando un mayor control en las jugadas determinantes.

El martes 14, el protagonismo será para el FBC Melgar, que recibirá en el estadio de la UNSA a la Universidad de Huánuco, con arbitraje de Mike Palomino Huamán. Posteriormente, el miércoles 15 de octubre, Bruno Pérez Gutiérrez —árbitro FIFA— estará a cargo del esperado duelo entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes en el Estadio Nacional. Este encuentro es considerado uno de los más atractivos de la fecha.

Finalmente, el jueves 16 de octubre, Joel Alarcón dirigirá el partido entre Alianza Lima y Sport Boys en Matute, cerrando la jornada con presencia del VAR liderado por Enrique Pinto Flores. Con estas designaciones, la CONAR reafirma su compromiso con la profesionalización del arbitraje peruano y la garantía de imparcialidad en el torneo más importante del país.