Manuel Barreto dejó oficialmente su cargo como director deportivo de Universitario de Deportes, despidiéndose de la institución crema mediante un emotivo video publicado en las redes sociales del club.

En su mensaje, expresó lo siguiente: “Hoy me toca decir adiós, o mejor dicho; hasta pronto. Desde que llegué aquí con 14 años me enamoré de todo en este club: sus colores, sus canciones y sobre todo sus valores, que he intentado representar siempre, especialmente en la adversidad”.

El exfutbolista, quien también fue técnico de divisiones menores en la institución, agradeció la oportunidad brindada. “Durante todos estos años compartimos todo tipo de momentos que hoy me llevo tatuados en la piel. Gracias por la confianza y por convencerme de aceptar este reto. Me regalaron muchos de los mejores momentos de mi vida”, señaló.

Finalmente, cerró su mensaje con optimismo sobre el futuro del club: “Las despedidas nunca son sencillas, pero estoy convencido de que si se sigue caminando con humildad y dando los pasos correctos, lo mejor está por venir”.