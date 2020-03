Con la Blanquirroja puesta le dio muchas alegrías al país. Sin ella, Nolberto Solano hoy se ha convertido en una imagen a cuestionar. La noche del jueves fue detenido por no acatar la orden de aislamiento dictada por el gobierno por el coronavirus. Su frase “no se deben reunir los infectados” y la de “he estado al costado de donde yo vivo”, no solo habla del desconocimiento del tema, sino también de una salida rápida que apela a la tan conocida viveza criolla. Aunque pida disculpas por al acto, esta nueva mancha en su vida no se borra.

Solano fue detenido en la comisaría de La Molina. (Fuente: ATV)

No es la primera vez que Nolberto Solano es protagonista de actos que van en contra de las normas o extradeportivos. En su historial tiene algunos otros que la afición no olvida. Cuando recién aparecía en el fútbol tuvo un accidente en su coche cuando manejaba en estado de ebriedad. Así empezó este lado oscuro de su historial.

CASO MIRAMAR

Sin duda, uno de los escándalos más recordados protagonizados por jugadores de la selección peruana. Percy Olivares, Manuel Marengo, Roberto Farfán y Nolberto Solano fueron descubiertos por el diario “Todo Sport” en una fiesta en el complejo Miramar en San Miguel, el 5 de diciembre, 10 días antes al duelo ante Uruguay por las Eliminatorias para Francia 98. También estuvieron presentes algunas voleibolistas.

Portada de "Todo Sport".

Al darse cuenta de la presencia del fotógrafo, los futbolistas lo siguieron y obligaron a entregarle el rollo de la cámara, pero pudo protegerse y así la imagen llegó a la redacción del diario mencionado.

Juan Carlos Oblitas, técnico de la selección peruana en aquel entonces, decidió apartar del equipo a Olivares, Farfán y Marengo. Solano no fue incluido porque él no estaba convocado para el partido ante Uruguay por estar suspendido.

PASAPORTE CUESTIONADO

Tras su paso por Boca Juniors, Solano pasó al Newcastle de Inglaterra en 1998. Sin embargo, cuando ya llevaba cuatro años allá, en el 2001 la policía local lo interrogó por supuestas irregularidades en su pasaporte.

Solano llegó al fútbol inglés como ciudadano de la Unión Europea al tener un pasaporte griego. Los ciudadanos que no pertenecían a la UE necesitaban un permiso de trabajo, pero Ñol evitó esto al sacar el documento argumentando que tenía una abuela de nacionalidad griega. Sin embargo, se trasladaba usando uno peruano.

Newcastle es mi segunda casa. Lindas memorias y recuerdos. Compartí grandes momentos con la hinchada, a la cual le tengo un cariño especial. https://t.co/UIpiucnlD9 — Nolberto Solano (@NolSolano) July 27, 2017

“Solano ha cooperado plenamente con la investigación y ha dado una explicación detallada de su posesión del pasaporte. Solano confía en que su explicación sea aceptada y que en definitiva se determine que no ha hecho nada impropio”, comunicó el club Newcastle en su momento.

DE COPAS

En Inglaterra: En abril del 2001, la policía británica detuvo a Ñol por conducir en estado de ebriedad. El futbolista peruano fue puesto en libertad bajo fianza pero tuvo que declarar ante la justicia días después.

En Lima: Tres años después, en el Perú el diario “Ajá” publicó que Ñol y Miguel Rebosio llegaron en mal estado a la concentración de la selección previo a la Copa América de ese año. Los jugadores tomaron la medida de no hablar con la prensa, incluso el ‘Conejo’ realizó gestos obscenos en contra de los periodistas. Sin embargo, luego de la Copa América, Roberto Palacios contó que Rebosio desmintió el hecho y que el doctor Aparicio le comentó que Solano estaba enfermo ese día.

En La Molina: Lo que sí fue cierto es que Solano escapó de la muerte en mayo del 2006. Tras terminar la temporada con el Newcastle en Inglaterra, Ñol regresó a Lima para pasar sus vacaciones y un fin de semana decidió visitar a un amigo, con el cual “tomó una copa”.

Al regresar a su casa, Solano volcó su lujoso coche, valorizado en 120 mil dólares. Perdió el control del vehículo, chocó contra una vereda, luego contra un árbol y dio dos vueltas de campana hasta terminar con el coche incendiado. “Gracias a Dios estoy bien. Fue por venir rápido, tomé una curva y choqué contra el sardinel. Sentí el cambio de horario con Inglaterra, pestañeé y eso fue todo”, contó el jugador, quien solo salió con un corte en la ceja por el accidente.

FUERTE ACUSACIÓN

Uno de los casos más graves que tuvo que afrontar Ñol fue una acusación por violación en abril del 2010. El futbolista del Leicester en ese momento fue arrestado en su casa en Gosforth, luego de que una joven de 22 años lo denunciara. “Nobby niega por completo las acusaciones y está cooperando y atendiendo a la policía con sus preguntas. Tiene el apoyo completo del Leicester”, comunicó el club ante la noticia.

Luego de que se le tomaran pruebas de ADN y pagara una fianza, el futbolista fue puesto en libertad durante las investigaciones, que determinaron la absolución del deportista en junio de ese año. Tras la medida, sus abogados expresaron que el jugador “se encuentra aliviado”, pero molesto por una acusación “malintencionada y falsa”.

PROBLEMAS CON SUS CASAS

En Newcastle: El peruano compró una residencia en la zona exclusiva de Gosforth para vivir en Newcastle. Todo iba bien hasta que en el 2010 casi la pierde por deudas con el Banco Barclays, según informó informó el diario inglés “Chronicle Live”. A esto se sumó una demanda del Banco Scotland por una deuda superior a los 400 mil dólares.

Ese año, Ñol jugaba en el Hull City y había solicitado un préstamo al mencionado banco en el 2007 para adquirir la vivienda -que tenía un costo de casi un millón de dólares-. Al no cumplir con los pagos, la propiedad pasó a manos de los acreedores y fue puesta en venta.

Foto: Chronicle Live

Sin embargo, Solano aclaró luego que pudo cancelar la deuda hipotecaria y no perdió la casa, que le había dejado a su exesposa, que en ese momento no vivía ahí, sino en Grecia.

En La Molina: Los problemas con propiedades continuaron para Ñol. En el 2015, la familia Escobar Thompson denunció que el futbolista se apropió de un condominio en La Molina valorizado en casi medio millón de dólares. Según la acusación, Solano ocupaba la casa ya un par de años y no pagaba el contrato establecido por la venta por un valor de 490 mil dólares. Ñol pagó la primera cuota de 250 mil en el 2012 pero no la segunda.

Este tema se mantiene en juicio y el propietario Renzo Escobar declaró en enero pasado que un juez le dio la razón a Solano, por lo que apeló la medida. “Es injusto. Él me dijo que salía de la casa pero se fue a Inglaterra y seguían aumentado los gastos. Yo solo quiero que me devuelva mi casa”, aseguró Escobar al diario “El Popular”.

