La Peugeot Asia Open 2026, organizada por El Comercio e Igma Sports, se prepara para encender el verano deportivo en la playa Playa del Golf, Asia, ubicada en los balnearios al sur de Lima, con su primera edición del torneo. El certamen busca ser una plataforma para fomentar la integración familiar y mantener el espíritu competitivo.

Este viernes 13 de febrero se realizará la inauguración del torneo, que se extenderá por cuatro jornadas entre febrero, durante el 13, 14, 20 y 21 de este mes.

Ya tenemos confirmados todos los equipos que lucharán por la corona. Las dos categorías (dobles damas y dobles varones) se conformarán de ocho equipos cada una. A continuación, conoce a los participantes.

Equipos de Peugeot Asia Open 2026: Varones

Equipo 1

Julio César Díaz Acosta (Playa El Golf)

Erwin Ludmann (Playa El Golf)

Equipo 2

José Antonio Torres (Regatas San Antonio)

Iván Málaga (Regatas San Antonio)

Equipo 3

Santiago Cerna (Lobo Blanco)

Nils Summers (Lobo Blanco)

Equipo 4

Luis Carrillo Pinto (Playa Sol y Mar)

Jorge Castañeda (Playa Sol y Mar)

Equipo 5

Renzo Castagnola (Playa Coral)

Luis Felipe Villarán (Playa Coral)

Equipo 6

Renzo Choclot (Playa Coral)

Marcelo Wong (Playa Coral)

Equipo 7

Ramon Bermúdez (Las Palmas)

Jorge Ruiz (Las Palmas)

Equipo 8

Óscar Chirinos (Asia Golf Club)

Carlos Bravo (Asia Golf Club)

Equipos de Peugeot Asia Open 2026: Damas

Equipo 1

María Luisa Friedrich (Playa El Golf)

Carolia Junge (Playa El Golf)

Equipo 2

Mariel Portocarrero (Playa El Golf)

Carolina Pinzas (Playa Blanca)

Equipo 3

Irma Clemente Andújar (Bujama)

Milagros Musso de la Flor (Cala del Mar)

Equipo 4

Úrsula Moebius (Kapala)

María Candela García Calderón (Kapala)

Equipo 5

Rachel Jabiles (Asia Golf)

Vanessa Grazziani (Playa El Golf)

Equipo 6

Katia Infante La Torre (Puerto Madero)

Catherine Icaza (Puerto Madero)

Equipo 7

Celina Penteado (Punta Hermosa)

Margarita Morales Macedo (Punta Hermosa)

Equipo 8