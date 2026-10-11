icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La flexibilidad adecuada ayuda a reducir la tensión muscular y mejorar el movimiento. (Foto: Magnific)
La flexibilidad adecuada ayuda a reducir la tensión muscular y mejorar el movimiento. (Foto: Magnific)
Por Diego Ballón

Correr implica repetir movimientos durante largos periodos y someter al cuerpo a una carga constante. Por eso, además de entrenar resistencia y fuerza, trabajar la movilidad puede ser una herramienta para mantener un mejor desempeño. Para Edgar Mayorga, experto en fisioterapia y rehabilitación deportiva y gerente general de Integral Fisiotherapy, contar con un rango de movimiento adecuado permite que los músculos trabajen con menor tensión y ayuda a prevenir molestias que pueden interrumpir la continuidad del entrenamiento.