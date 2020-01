En casi una hora de entrevista, uno puede aprender que la historia de la selección peruana de fútbol es más grande de lo que nos imaginamos. Siempre hemos asociado al combinado nacional con los grandes partidos en Eliminatorias, Copa América y mundiales. Sin embargo, la selección amateur de 1960 es poco recordada y su hazaña da para escribir varios libros porque fue la primera y última en clasificar a los Juegos Olímpicos.

Las reglas para participar en dicho certamen cambiaron en Melbourne 1956 y para Roma 1960 no fue la excepción. Antes los países que querían estar en unos Juegos solo tenían que inscribirse. Así, Perú logró competir en Berlín 1936. Pero ante la gran demanda se tuvo que implementar una eliminatoria previa donde solo participaban jugadores amateurs (futbolistas sin contrato profesional).

Héctor Ladrón de Guevara, Alberto Gallardo, Alberto Ramírez, Nicolás Nieri, entre otros, sorprendieron a toda Sudamérica cuando el 16 de diciembre de 1959 golearon 6-0 a Uruguay y accedieron a la fase previa del Torneo Preolímpico. Aquel fue el primer partido en la historia de la selección en esta competición y lo hicieron eliminando a los celestes, ganadores de medallas de oro en 1924 y 1928.

LIMA, 30 DE ABRIL DE 1960 TORNEO PRE OLIMPICO DE FUTBOL AMATEUR. PARTIDO ENTRE LA SELECCION PERUANA Y LA DE BRASIL. FOTO: EL COMERCIO

Uno de los protagonistas de esa noche fue Héctor Ladrón de Guevara, quien fue el capitán de la selección. Con 79 años, recuerda cada pasaje de ese partido y de todo el Preolímpico que se desarrolló en Lima.

“Fue un momento lindo el que viví con ese grupo liderado por Gyorgy Orth, quien me dio la responsabilidad de ser el capitán. La convocatoria me tomó por sorpresa porque yo estaba enfocado en terminar mis estudios en Cusco. Sin embargo, ese año dejé todo para defender a mi selección. Nuestro primer partido ante Uruguay fue apoteósico. El grupo no podía creerlo”, cuenta Ladrón de Guevara.

LIMA, 16 DE ABRIL DE 1960 TORNEO PRE OLIMPICO DE FUTBOL AMATEUR EN EL ESTADIO NACIONAL. EN LA IMAGEN HECTOR LADRON DE GUEVARA. FOTO: EL COMERCIO

Con esa victoria, Perú clasificó al pentagonal final, donde derrotó 1-0 a México, 3-1 a Surinam, perdió 2-1 con Argentina y selló su clasificación ganándole a Brasil por 2-0.

“El partido ante Uruguay fue difícil, el pentagonal fue peor. Argentina tenía a Mario Óscar Desiderio, un fuera de serie. Al termino del Preolímpico, el ‘Cabezón’ se fue a Italia. Esa derrota ante Argentina nos condicionó porque teníamos que empatar a Brasil para clasificar a Roma”, añade don Héctor.

LIMA, 24 DE ABRIL DE 1960 TORNEO PRE OLIMPICO DE FUTBOL AMATEUR EN EL ESTADIO NACIONAL FOTO: EL COMERCIO

El partido ante Brasil se jugó el 30 de abril de 1960. Aquella noche el Nacional fue una fiesta y lucía completamente lleno. El autogol de Nono y el tanto de Gerardo Altuna le dieron el triunfo a Perú, que logró la hazaña de clasificar a los Juegos Olímpicos como segundo.

La clave de este grupo fue la unión y el compromiso. Ladrón de Guevara cuenta que entrenaban hasta tres veces por día. Las concentraciones eran distintas, sin tecnología de por medio, se reunían para conversar y matar el tiempo.

LIMA, 30 DE ABRIL DE 1960 TORNEO PRE OLIMPICO DE FUTBOL AMATEUR. PARTIDO ENTRE LA SELECCION PERUANA Y LA DE BRASIL. FOTO: EL COMERCIO

— El último pasajero —

Todos recuerdan Berlín 1936 por las diversas historias que se crearon sobre la participación de Perú. Sin embargo, de la selección olímpica de fútbol de 1960 también hay mucho que contar. Por ejemplo, la historia de Herminio Campos.

Consumada la clasificación, Gyorgy Orth tenía la misión de armar la lista definitiva de viajeros. El técnico solo podía llevar dos arqueros y en el Preolímpico tuvo a Luis Fernández, Rolando León, Augusto Torres y Carlos Salinas.

Herminio Campos antes del encuentro ante la India. La diferencia con el arquero rival era abismal. (Foto: Archivo).

Orth tenía claro que uno de los cupos sería para Salinas, pero el segundo lo hizo dudar mucho. Sobre todo porque en plena preparación llegó Herminio Campos, un jovencito de mediana estatura que quería probar suerte.

“Un día me decidí y fui a probar suerte a la selección. Hablé con los directivos y con el técnico para que me dieran una oportunidad. Total, si me botaban no perdía nada. Con ese pensamiento fui y terminé siendo uno de los arqueros en Roma”, rememora Herminio Campos.

El cañetano sabía que su 1,70 metros de estatura le podía jugar en contra. Estuvo tres días sin jugar en las prácticas. Cuando tenía pensado tirar la toalla, le dieron la oportunidad en el equipo B. Se paró bajo los tres palos y fue una de las figuras del amistoso ante el equipo titular. A Orth le sirvió ese partido para elegir a Campos y llevarlo a Roma.

La selección peruana en plena charla. (Foto: Archivo).

La delegación peruana partió el 18 de agosto y llegó a Italia el 20. Tras el sorteo, el equipo quedó emparejado en el Grupo D junto a Francia, Hungría e India. Una serie complicada para la escuadra nacional.

“Cualquiera de nosotros podía ser titular. Nuestro técnico optó por alinear un equipo para ir al choque porque nos enfrentábamos a jugadores grandotes. En aquella época no había cambios y los once que salían tenían que terminar los partidos”, narra Herminio.

Perú mostró una imagen poco conocida. La selección que sorprendió en el Preolímpico cayó en un mar de errores. Así perdió 2-1 ante Francia y 6-2 frente a Hungría. Con estos resultados se despidió temprano de Roma 1960.

La selección peruana que se enfrentó a la India. (Foto: Archivo).

Para el último encuentro ante India, Gyorgy Orth decidió realizar cambios y poner a los jugadores más movedizos. También decidió darle una oportunidad a Herminio para que defendiera el arco.

“Fue lo más lindo que me pasó. Mis compañeros me molestaban porque el arquero de India me sacaba dos cabezas. Se reían y yo solo quería demostrarles que con mi estatura defendería hasta el final mi arco”, cuenta el cañetano.

Perú ganó 3-1 con un doblete de Nieri y un gol de Iwasaki. Herminio cumplió su promesa y fue una de las figuras de ese encuentro. Llegó como reserva y se fue de Roma como una de las revelaciones peruanas.

Han pasado 60 años de aquel Preolímpico y de Roma 1960. Ese grupo de muchachos, sin saberlo, hizo historia porque fue el único en clasificar y el último en participar en los Juegos Olímpicos.

La selección peruana a su llegada a Roma para disputar los Juegos Olímpicos. (Foto: Archivo).





DATOS:

PERÚ EN EL PREOLÍMPICO

FASE PREVIA

Perú 6-0 Uruguay. Goles: Luis Pasache (x2), Nicolás Nieri, Luis Mangier, Alberto Ramírez (x2)

Uruguay 2-3 Perú. Goles: Gerardo Altuna (x2), Luis Mangier

PENTAGONAL FINAL

Perú 1-0 México. Gol: Alberto Gallardo

Perú 3-1 Surinam. Gol: Alberto Gallardo (x2), Gerardo Altuna

Perú 1-2 Argentina. Gol: Alberto Ramírez

Perú 2-0 Brasil. Gol: Nono (Autogol), Gerardo Altuna

*Por cada partido ganado se sumaba 2 puntos