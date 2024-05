Matteo Pérez no jugará por la selección peruana y ha revelado sus motivos en una reciente entrevista, tras ser seleccionado por Suecia con solo 18 años. El jugador del Bayern Múnich de padre peruano ha decidido y en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) han sido comprensivos, revaló.

“Hay dos países que tengo muy cerca del corazón. Tengo un padre peruano y he crecido mucho con la cultura, pero nací y crecí en Suecia. Es un poco difícil, tengo que seguir mi corazón”, explicó en comunicación con el diario sueco Aftonbladet, a propósito del interés que mantuvo la FPF para que se sume al universo de la Bicolor.

En Videna la decisión ha sido tomada sin recores, declaró Pérez Vinlöf, quien prefiere dejar atrás por completo a la selección peruana, aunque no cierra la posibilidad.

“Les he dicho que estoy con Suecia. Lo han respetado y no se habla más del tema. No sé que pasará más adelante, pero mi enfoque está en Suecia ahora mismo”, añadió.