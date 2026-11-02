La selección peruana comienza a palpitar su próximo compromiso internacional y los hinchas ya pueden asegurar su presencia en las tribunas. Este lunes 2 de noviembre se inició la venta de entradas para el amistoso entre Perú y Bolivia, que se disputará este viernes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. El encuentro está programado para las 8:00 p.m. y forma parte de la Fecha FIFA de noviembre.

La Federación Peruana de Fútbol habilitó la venta de boletos a través de Ticketmaster Perú, plataforma oficial para adquirir las localidades. El anuncio fue realizado por la propia selección mediante sus redes sociales, donde invitó a los aficionados a acompañar al equipo nacional en su regreso a Lima. “Ingresa a Ticketmaster Perú, asegura tu entrada y prepárate para vivir una nueva noche de fútbol junto a la Bicolor” , fue el mensaje publicado en su cuenta oficial.

En cuanto a los precios, las entradas presentan tres tarifas, dependiendo de la ubicación en el estadio Alejandro Villanueva. Las tribunas Norte y Sur tienen un costo de S/49, mientras que Oriente cuesta S/99. Por su parte, las localidades de Occidente se ofrecen a S/139. De esta manera, los aficionados cuentan con distintas alternativas para acompañar al equipo dirigido por Mano Menezes.

¿Cómo comprar las entradas para el Perú vs Bolivia?

Los hinchas que quieran asistir al encuentro deberán ingresar a la página web de Ticketmaster Perú, buscar el evento Perú vs. Bolivia y seleccionar la tribuna de su preferencia. Luego tendrán que elegir sus localidades, completar los datos solicitados y realizar el pago correspondiente para confirmar la compra. La disponibilidad dependerá de la cantidad de boletos que permanezcan habilitados en cada sector.

El partido ante Bolivia marcará una nueva presentación de la selección peruana en territorio nacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes. La Bicolor buscará aprovechar esta Fecha FIFA para continuar con su proceso de preparación y darle minutos a los futbolistas convocados. La cita será este viernes 13 de noviembre, desde las 8:00 p.m., en Matute, donde los hinchas tendrán la oportunidad de acompañar nuevamente al equipo nacional.

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