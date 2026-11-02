Selección Peruana. (Foto: FPF)
Selección Peruana. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

La selección peruana comienza a palpitar su próximo compromiso internacional y los hinchas ya pueden asegurar su presencia en las tribunas. Este lunes 2 de noviembre se inició la venta de entradas para el amistoso entre Perú y Bolivia, que se disputará este viernes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. El encuentro está programado para las 8:00 p.m. y forma parte de la Fecha FIFA de noviembre.

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