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Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Cristina Torres Rodríguez

Cuatro suscriptores de El Comercio y sus acompañantes vivirán una noche única en “Hagane”, la experiencia especial diseñada por Tomás “Toshi” Matsufuji en Al Toke Pez.

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