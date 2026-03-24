Cuatro suscriptores de El Comercio y sus acompañantes vivirán una noche única en “Hagane”, la experiencia especial diseñada por Tomás “Toshi” Matsufuji en Al Toke Pez.

Esta propuesta los llevará a disfrutar de una cena maridaje de cuatro tiempos, donde la cocina nikkei se expresa a través de técnica, precisión y respeto por el producto.

Durante la velada, los asistentes probarán una selección de platos que combinan insumos marinos de alta calidad con el sello personal de Matsufuji.

Cada tiempo estará acompañado por vinos seleccionados de la bodega boutique chilena Garcés-Silva, logrando un maridaje pensado para resaltar los sabores y matices de cada preparación.

En un formato íntimo y especialmente diseñado para la ocasión, los ganadores podrán acercarse a la propuesta culinaria de uno de los cocineros más reconocidos de la escena local.

Los ganadores de esta experiencia son:

Carlos Escalante Rojas

Karim Bachmann

Gunther Alfredo Flores Alzamora

Cesar Edilberto Terry Ramos

Felicitamos a cada uno de ellos y les agradecemos por ser parte de nuestra comunidad. Recuerda que todos los meses presentamos nuevas #ExperienciasEC exclusivas para suscriptores. Tú podrías ser el próximo ganador.

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