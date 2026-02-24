La celebrada comedia “Madres: el musical” regresa al escenario del Teatro Municipal de Surco y los suscriptores de Club El Comercio ya pueden acceder a un descuento del 20% especial en las entradas a través de la promoción publicada en la plataforma.

Esta nueva temporada contará en sus primeras funciones con el elenco original conformado por Rossana Fernández-Maldonado, Alexandra Graña, Érika Villalobos y Gianella Neyra, quienes celebran su despedida tras haber alcanzado 100 funciones.

A partir del 15 de marzo, el elenco renovado —compuesto por Daniela Camaiora, Anahí de Cárdenas, Natalia Salas y Stephany Orúe— tomará la posta para seguir dando vida a esta historia con un aire fresco y lleno de energía.

Con solo 12 funciones programadas, desde el jueves 5 de marzo, el musical ofrece una experiencia que combina risas, emoción y música en vivo a través de veinte canciones originales interpretadas con orquesta en escena. Los horarios son de jueves a sábado a las 8:00 p. m. y domingos a las 7:00 p. m.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.