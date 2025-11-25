El reconocido pianista francés Emmanuel Despax, considerado uno de los intérpretes más poéticos y virtuosos del mundo, llega por primera vez a Lima para ofrecer un concierto único junto a la Filarmónica Teresa Quesada, bajo la dirección de Pablo Sabat.

El esperado recital se realizará el domingo 30 de noviembre a las 6 p.m. en el Teatro Municipal de Lima y promete un programa de gran intensidad artística, con el Concierto N.º 1 para piano y orquesta de Johannes Brahms y la Séptima Sinfonía de Ludwig van Beethoven.

Despax, habitual invitado de escenarios como el Wigmore Hall, Cadogan Hall y la Salle Gaveau, llega a Lima tras una exitosa gira por Asia y Australia, donde ofreció recitales en China, Japón, Adelaida y Sídney. Reconocido por su técnica impecable y profundidad expresiva, ha sido elogiado por The Times como “un pianista formidable, reflexivo e imaginativo”.

