Si estás pensando en una escapada, esta puede ser la oportunidad perfecta. Travel Week Club llegó con descuentos de hasta 40% en más de 25 hoteles Casa Andina para suscriptores de El Comercio.

La campaña incluye destinos en Lima, Cusco, Arequipa, Paracas, Piura, Tumbes, Puno y más, con opciones para descansar frente al mar, descubrir ciudades históricas o desconectarte cerca de casa.

Entre los hoteles destacados se encuentran Casa Andina Premium Golf Los Incas, Casa Andina Select Paracas, Casa Andina Premium Puno y Casa Andina Standard Colca, con beneficios especiales según destino y fechas de viaje.

Escapadas cerca de Lima

Opciones como Lima y Chincha son ideales para una pausa rápida sin alejarse demasiado, combinando comodidad, descanso y buena gastronomía.

Cultura y paisajes en el sur

Cusco, Arequipa, Colca y Puno aparecen como destinos perfectos para quienes buscan historia, naturaleza y experiencias únicas.

Sol y playa en la costa norte

Paracas, Piura y Tumbes ofrecen alternativas ideales para desconectarse y disfrutar unos días frente al mar.

Para acceder al beneficio, los suscriptores solo deben generar su cupón en la app de Club El Comercio e ingresarlo al momento de pagar en la web de Casa Andina.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.