Si estás pensando en una escapada, esta puede ser la oportunidad perfecta. Travel Week Club llegó con descuentos de hasta 40% en más de 25 hoteles Casa Andina para suscriptores de El Comercio.
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La campaña incluye destinos en Lima, Cusco, Arequipa, Paracas, Piura, Tumbes, Puno y más, con opciones para descansar frente al mar, descubrir ciudades históricas o desconectarte cerca de casa.
Entre los hoteles destacados se encuentran Casa Andina Premium Golf Los Incas, Casa Andina Select Paracas, Casa Andina Premium Puno y Casa Andina Standard Colca, con beneficios especiales según destino y fechas de viaje.
Opciones como Lima y Chincha son ideales para una pausa rápida sin alejarse demasiado, combinando comodidad, descanso y buena gastronomía.
Cusco, Arequipa, Colca y Puno aparecen como destinos perfectos para quienes buscan historia, naturaleza y experiencias únicas.
Paracas, Piura y Tumbes ofrecen alternativas ideales para desconectarse y disfrutar unos días frente al mar.
Para acceder al beneficio, los suscriptores solo deben generar su cupón en la app de Club El Comercio e ingresarlo al momento de pagar en la web de Casa Andina.
Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.