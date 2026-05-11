Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ximena Vega Amat y León, CEO Claridad Coaching Estratégico, analiza la IA (Foto: magnific.com)
Ximena Vega Amat y León, CEO Claridad Coaching Estratégico, analiza la IA (Foto: magnific.com)
Por Ximena Vega Amat y León

Recientemente estuve en el evento Forbes Trends 2026 y el tema central fue (como siempre) la IA. A partír de ahí, revisé lo último en BBC, The Economist, Insead y Visual Capitalism: inteligencia artificial por todos lados. Proyectando un análisis, puedo contarles que ya se notan cambios importantes en las empresas a nivel global después del impacto de la IA. Los equipos de trabajo se reducen, son más productivos y cuentan con agentes IA como copiloto. Ya se logró automatizar al 100% tareas complicadas pero tediosas de tipo administrativo, financiero y logístico, que hoy han sido totalmente transferidas a sistemas inteligentes. Las tareas cotidianas que antes tomaban horas o hasta días en terminarse, se realizan hoy en segundos sin necesidad de supervisión constante.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.