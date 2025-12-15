Coraje gerencial

En su autobiografía publicada en 1994, Nelson Mandela sentencio: “Yo aprendí que el coraje no implica la ausencia del miedo, sino el triunfar sobre él”.

Frente al reto que plantea un entorno caracterizado por la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, los líderes empresariales se enfrentan a situaciones tales que en muchos casos los paralizan, o los llevan a ignorar las señales de alerta, confiando en que el caos no llegará. Sin embargo, tal como indica Mandela, la fortuna le sonríe a los intrépidos más que a los cautelosos.

Durante la crisis financiera del 2008, el doctor Ranjay Gulati, catedrático del Harvard Business School, junto a dos colegas, tras analizar 4.700 empresas, encontraron que el 9% de ellas lograron no solo superar la crisis, recuperando rápidamente su ‘performance’ anterior a ella, sino que salieron inclusive fortalecidas.

¿Cómo lograr desarrollar competencias que impulsen el “coraje” a lo largo de la organización?

La investigación encontró cinco características comunes en los individuos que desarrollan “coraje”: La primera: Crean una narrativa positiva a través de comentar historias que fortalecen su autoestima. Van en busca de mitigar el riesgo, identificando amenazas y retos que la organización deberá enfrentar, y para ello, requieren ser valientes y contar con claridad y propósito.

La segunda: Cultivan “confianza”, que se genera al saberse autosuficientes y efectivos, al dominar con solvencia la labor que cada uno desempeña. Para ello, entrenan permanentemente, al igual que un atleta de alta competencia.

La tercera: Van paso a paso. El ser intrépido no implica el dar grandes saltos en falso, mas bien, se privilegia el ser analítico al caminar en terreno pantanoso.

La cuarta: Fomentan conexiones y estrechan relaciones dentro del grupo. En gerencia, sin trabajo en equipo, no hay manera de salir airoso.

La quinta: Saben mantener la calma y controlan sus emociones para así poder influenciar al grupo, imprimiéndoles tranquilidad, característica necesaria para enfrentar los retos con la debida diligencia.

El coraje y la resiliencia van de la mano en ayuda de la gerencia, para guiar a las organizaciones en tiempos tormentosos.