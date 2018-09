Interbank: “La mitad de nuestros clientes ha usado uno de nuestros servicios digitales”

El cuarto banco más importante del país –según la SBS– está creciendo este 2018 a una velocidad mayor que la del sistema financiero, en lo que respecta a su negocio de Personas. Así lo destaca a Día1 el CEO de la firma, Luis Felipe Castellanos. “Esto es resultado de una serie de ajustes a nuestro modelo de negocio y nuestra propuesta de valor, que en Interbank venimos llevando adelante desde hace dos años”, explica. Parte fundamental de esta estrategia es la transformación digital que están ejecutando, y de la que muestran hoy avances tangibles.

En tiempos de la revolución de las ‘fintech’, ¿cuánto está apostando Interbank por la tecnología?

Hoy estamos invirtiendo tres veces más de lo que invertíamos en el 2015. No solo se trata de dinero, sino de una apuesta integral que incluye a nuestras nuevas plataformas y equipos. La tecnología es uno de los vértices del triángulo en el que descansa la transformación digital del banco. Es un vértice muy importante, porque nos toca analizar cómo la vamos a incorporar, cuál es la que nos conviene, porque somos un banco de 100 años que, por supuesto, tiene procesos qué cambiar, modernizar y acoplar.

¿Cuáles son los otros dos vértices en los que descansa su transformación?

Uno es el usuario y el otro la organización. Estamos siempre gestando productos y servicios digitales que nos permitan estar mucho más cerca de nuestros clientes y para ello debemos realizar un cambio cultural, de estructuras, en nuestra organización. Solo así podemos ser más competitivos en el ámbito digital, donde no solo competimos con la banca tradicional, sino con las ‘fintech’, como has dicho, y también con otros jugadores como Google, Amazon, Facebook, Alibaba, que están evolucionando hacia productos y servicios financieros.

¿Y cómo está asimilando estos cambios el cliente de Interbank? ¿Cuántos ya están digitalizados o camino a serlo?

El 50% de nuestros clientes ha usado uno de nuestros servicios digitales. Esto sobre la base de que más del 90% de nuestras operaciones puede hacerse vía nuestros canales digitales, mientras que el 94% de nuestros servicios está disponible en la plataforma digital.

Además de las funcionalidades para las tarjetas de crédito –desde adquirir una hasta cambiar su fecha de pago o ponerla en cuotas– han lanzado productos como la Alcancía virtual, ¿cómo les ha ido?

Bastante bien. Te diré que el 20% del crecimiento de nuestros ahorros proviene de nuestra Alcancía. Además de este producto, tenemos nuestra solución Smart, un administrador de los gastos de nuestros clientes, con estadísticas mes a mes. Lo que estamos buscando es darle información a nuestros clientes para que sean ordenados con sus presupuestos. Para que sean más dedicados. Y estamos desarrollando nuevos productos que van en esa línea [del ahorro].

Casi todos sus servicios están disponibles online, ¿cuándo ocurrirá que el íntegro de sus clientes los utilicen? Al ritmo que avanza esta adopción, ¿diría que para el bicentenario?

Me atrevería a decir que la mayoría de nuestros clientes usará los canales digitales para el 2021, pero no te puedo decir que todos, pues hay factores culturales, de edad; además de otros que van más allá, como los de la infraestructura de Internet en el Perú, que debe ir evolucionando.

Aspectos exógenos.

Es algo que no hacemos nosotros solos. Tiene que haber un esfuerzo país, una visión país. Nosotros, sí, estamos encantados de apoyar y acompañarla.

Ya que menciona el tema cultural, buena parte de la tarea pendiente en cuanto penetración financiera pasa por dirigirse a los pequeños empresarios y a los independientes, donde Interbank ha decidido dirigirse con más fuerza, como nos contó el año pasado, ¿lo han conseguido?

Para los pequeños empresarios hemos creado variedad de productos, uno de los cuales es Cuenta negocios, cuya apertura se puede hacer por el canal digital. La hemos desarrollado para que el mismo día que nuestros emprendedores abran su cuenta, puedan operarla, eso es algo que en la banca tradicional tarda entre 15 y 20 días desde que hacen la solicitud.

También estamos trabajando proyectos para préstamos 100% digitales, a favor de los pequeños empresarios e independientes; y en nuestro medio de pago Tunki, con el que estamos en proceso de aprendizaje.

El techo para Tunki es alto, si uno piensa en la red de comercio tradicional que se extiende en todo el país.

Sí, la aplicación permite pagar sin registrar el número de cuenta, y, por ejemplo para las bodegas, cobrar a los clientes de Interbank a través de esta plataforma.

Y pensando en esta y otras futuras soluciones a escala micro, ¿no sería más fácil adquirir una ‘fintech’?

Siempre es una alternativa. No hemos encontrado todavía en el Perú una ‘fintech’ que nos interese particularmente, pero sí hemos invertido en algunas ‘fintech’ fuera del país. Las ‘fintech’ nos empujan a estar mucho más afinados.

¿Las peruanas no han escalado lo suficiente para que ustedes participen?

Puedo decirte que reconoceremos que, si hay una propuesta de valor que al final nos permita ser mejores, buscaremos una asociación ganadora para ambos, para el banco y para la ‘fintech’. Eso pasa desde una adquisición hasta un ‘parnetship’.

Hablando ya de los resultados conseguidos en lo que va del año, ¿cuál es el balance para su segmento de Personas?

Este 2018 estamos tangibilizando los resultados de una serie de ajustes a nuestro modelo de riesgo, y desarrollando distintas propuestas de valor, que venimos impulsando desde hace dos años. Con eso estamos creciendo a una velocidad mayor que la del sistema. En nuestra banca de Personas, que tradicionalmente es nuestro segmento más fuerte, hemos recuperado el liderazgo en nuestro negocio de tarjetas de crédito. Nuestro portafolio de tarjetas de crédito viene creciendo al doble de ritmo que el sistema: hasta agosto fue al 15%.

puede decir lo mismo en el segmento de Empresas, o todavía no hay recuperación a la vista?

Eso está más plano. El problema del ‘club de la construcción’ sigue afectando al crecimiento. No hay confianza. Creo que el ecosistema de las constructoras es bastante grande y por eso su afectación impide que la economía despegue; y el Gobierno no ha logrado dinamizar este sector.

Y si a ello se suman los problemas políticos que no cesan desde inicios de año...

El tema político afecta un poco, sin duda. Pero nosotros hemos decidido no participar del negativismo, el país tiene una oportunidad de crecer muy grande y nosotros tenemos que acompañar ese crecimiento.

De manera optimista, ¿cuánto espera que crezca el PBI este 2018?

Debemos estar cerca del 4%.

Por cierto, IFS, el ‘holding’ que agrupa a Interbank, Interseguro e Intéligo, y que usted también dirige, ha mostrado que apuesta en tiempos revueltos, como la compra de Seguros Sura por parte de Interseguro, el año pasado. ¿Les dio resultado?

Fue sumamente positivo. No solo Interseguro, el sistema de seguros ha respondido bien al cambio de regulación. Hemos sido bastante creativos para lanzar nuevos productos y que la gente compre productos de pensiones, pese a la Ley de Libre Disposición. La gente igual tiene que asegurarse para el futuro.