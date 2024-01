Representantes de la la Asociación de Mypes Unidas del Perú, el Gremio de Restaurantes Peruanos y el Gremio de Mujeres Bodegueras del Perú, explicaron cómo las reformas tributarias incluida la evaluación del incremento al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), llenan de incertidumbre a las empresas y, de darse, podrían afectar e incluso incentivar su salida de la formalidad o cierre.

Durante la mesa digital “Los retos del MEF ante la recesión”, participaron Mercedes Quiñones, representante del gremio de Mujeres Bodegueras del Perú, José Silva Martinot, representante del Gremio de Restaurantes Peruanos, y Daniel Hermoza, presidente de la Asociación de Mypes Unidas del Perú.

Los representantes coincidieron en que el incremento del ISC no solo afecta a las empresas, pues reducen su margen de rentabilidad y desmotiva el consumo al incrementarse los precios de los productos.Asimismo, afectaría el bolsillo de los ciudadanos, pues también se incrementa el precio de los combustibles y este se traslada al precio de artículos en la canasta básica como la papa, el arroz o el azúcar.

Impacto

Quiñones comentó que existen 500 mil bodegas a nivel nacional y que el 40% de sus ganancias provienen de los productos gravados con ese impuesto, tales como bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, o cigarrillos, sumando a este el flete por el combustible para el traslado, este impacto se ve más en regiones.

“Terminamos cubriendo este tipo de impuestos. Aparte de consumir menos, los ingresos de las familias siguen siendo los mismos y, a pesar de que no son productos de consumo diario, ayudan a la sostenibilidad de las bodegas pues alrededor del 40% de los ingresos vienen de estos productos”, dijo.

En tanto, Hermoza puntualizó que existen 3 millones de mypes a nivel nacional, de las cuales ya han desaparecido 165 mil, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), asimismo, anotó que 14 mil bodegas cerraron en el 2023, puntualizó.

“En estos momentos, subir impuestos o generar inestabilidad con proyectos de ley de reforma tributaria, genera incertidumbre en lo que va a pasar sobre esta nueva política tributaria que quiere aplicar el gobierno. Si bien el ISC no afecta directamente a las bodegas, por ejemplo, sí impacta en el consumo de productos que le dan sostenibilidad, recordemos que es medio millón de familias que podrían verse afectadas”, anotó.

Por su parte, Martinot recordó que quedan solo 100 mil de los 200 mil restaurantes a nivel nacional que se tenían pre pandemia. Además, sostuvo que el monto de las ventas gravadas con el ISC son cercanas al 30% y un incremento afectaría los costos.

“El año pasado se han cerrado muchos restaurantes y esperamos que este año no continúe esa racha de clausura y más bien el gobierno vea otras alternativas que sean promotoras porque un incremento del ISC incentiva la informalidad”, señaló.

Hacia el 2024

Hermoza resaltó que este gobierno, contrario a lo que se dice, no es nuevo y, desde su inicio no ha mostrado eficiencia; sin embargo, esperan que este año se hagan las rectificaciones necesarias para que las mypes reciban los créditos que se ofrecen y reiteró que no es oportuno aplicar medidas tributarias para gravar productos.

“Ya la recesión hizo su trabajo subiendo los precios. Ahora, la recesión está quitándole la plata del bolsillo [a las personas], no pueden comprar. Hay quie exhortar al gobierno a que tenga suficiente lucidez para evitar que las empresas sigan desapareciendo”, advirtió.

Por su parte, Martinot avizoró un año difícil. “Tengo la suerte de poder hablar con personas dentro del Ejecutivo y hay buena voluntad, diálogo, lo que falta es afinar. Algunas personas dentro no están ayudando a una real reactivación”, resaltó.