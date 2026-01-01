La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen del Proyecto de Ley 13593/2025-PE, que extiende hasta el año 2028 la vigencia de la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para ciertos bienes y servicios, según lo establecido en los apéndices I y II de la ley respectiva. Ayer fue publicado en El Peruano en edición extraordinaria.

¿Qué establece la disposición?

El proyecto aprobado plantea extender hasta el 31 de diciembre del 2028 la vigencia de las exoneraciones del IGV aplicables a determinados bienes y servicios incluidos en los Apéndices I y II de la Ley del IGV y del ISC.

Actualmente, dichas exoneraciones regían solo hasta el 31 de diciembre del 2025. De acuerdo con la propuesta, la modificación entraría en vigencia el 1 de enero del 2026.

De acuerdo con la el proyecto se tiene como finalidad “contribuir con el acceso a bienes y servicios que favorece el desarrollo social y económico, así como de aquellos que inciden favorablemente en las actividades que generan impacto en sectores más vulnerables”.

Bienes exonerados del IGV

El Apéndice I comprende una lista de bienes cuya venta o importación se encuentra exonerada del IGV. Entre los principales se incluyen productos e insumos agrícolas y bienes de primera necesidad, así como:

- Inmuebles destinados a sectores de escasos recursos

- Materias primas para la industria textil

- Oro para uso no monetario

- Vehículos destinados a misiones diplomáticas

Según la información técnica del proyecto, este apéndice representa el mayor impacto fiscal, con un costo estimado de más de S/5.700 millones para el año 2026, reportó Andina.

Servicios exonerados

El Apéndice II incluye servicios esenciales, entre ellos:

- Transporte público de pasajeros a nivel nacional, con excepción del transporte aéreo

- Servicios vinculados a la construcción y vivienda

- Servicios que promueven el ahorro, la inversión y el comercio exterior

El costo fiscal estimado de estas exoneraciones asciende a S/706 millones.