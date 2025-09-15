Los usuarios peruanos de ChatGPT Plus verán incrementada su factura desde el 1 de octubre de 2025. OpenAI anunció que aplicará el Impuesto General a las Ventas (IGV) del 18% en suscripciones y servicios en el país.

Actualmente, la versión premium de ChatGPT cuesta 20 dólares mensuales. Con el impuesto, los usuarios deberán pagar 23,60 dólares al mes, equivalente a unos S/ 82,24 al tipo de cambio actual.

La empresa explicó en un correo que quienes cuenten con un número de RUC válido deberán registrarlo en la sección de pagos de su cuenta para que se les emita el comprobante correspondiente.

Si el usuario no actualiza su RUC antes del 1 de octubre, OpenAI aplicará automáticamente el impuesto en cada factura, sin excepción.

El mensaje de la empresa a sus usuarios fue el siguiente:

Queremos informarle sobre la introducción del impuesto al valor agregado (IVA), conocido en Perú como Impuesto General a las Ventas (IGV), en su factura, que entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2025. Deberá actualizar su cuenta de OpenAI para incluir un número de RUC válido, como se detalla a continuación. De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley del IVA (Ley del IVA de Perú): Si está registrado para el IVA en Perú y tiene un número de RUC válido, inclúyalo en la sección de Pagos de su cuenta de OpenAI. Si no proporciona un número de RUC válido antes del 1 de octubre, estaremos obligados a cobrar el IVA del 18% en su factura. Si tiene alguna pregunta o necesita más aclaraciones sobre la introducción del IVA en futuras facturas, no dude en contactar con nuestro equipo de atención al cliente.

Este cambio se da en el marco del Decreto Legislativo N.º 1623, que regula el gravamen en Perú para servicios digitales extranjeros y bienes intangibles importados por internet.