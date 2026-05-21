Por Redacción EC

Luego de muchos años de haber laborado, las personas llegan a una cierta edad en la que se cuestionan mucho sobre su futuro, por lo que buscan asegurarse empezando un proceso de jubilación que les permita recibir una pensión como corresponde. Por lo general, este dinero ayuda a contribuir a los pagos básicos del hogar, como medicamentos, alimentos, entre otros. Sin embargo, uno de los problemas que suelen enfrentar los adultos mayores al jubilarse está relacionado con el tiempo libre y la necesidad de ocuparlo con diversas actividades. Frente a esta situación, la psicología explicó cómo estas personas afrontan el proceso de adaptación a una nueva rutina en sus vidas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.