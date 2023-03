Enrique Marcelo, presidente de directorio de Estación 715, comentó en entrevista que sus motivaciones de realizar emprendimientos en distintos momentos de su vida llegaron gracias a su familia. Hoy, como empresa familiar, han logrado posicionar su marca de estaciones de servicio en regiones del país.

Usted quiso ser emprendedor desde muy joven. ¿Qué lo llevó a decidir ello?

Vi a mis padres en el mundo del emprendimiento desde muy niño y es algo que ya tenía en mente. Mis hermanos y yo provenimos de una familia pobre, la aspiración siempre fue buscar una estabilidad económica y también poder desde esa estabilidad ayudar a la familia. Esas son las motivaciones que siempre tuve presente. También [fue el] sentirme capaz de que lo podía hacer. Empecé de cosas muy pequeñas y me iba bien. Ya casado comencé a hacer empresa en serio, me salí de ser empleado de una empresa que estuve durante 11 años para dedicarme plenamente a ello.

¿Cuál fue el primer emprendimiento que realizó?

Yo era empleado desde los 19 años hasta los 30 en una empresa de industria. Como parte de la unidad financiera, estaba encargado de hacer los pagos. A los 30 años tuve mi segundo hijo y mi esposa dejó de trabajar para dedicarse a los bebés. Fue ahí que ambos decidimos emprender. Primero en el negocio de perecible, de frutas. Teníamos tres puestos en un mercado cerca de mi casa y trabajamos como un año, pero al ver que eso no redituaba decidimos buscar otro rubro y empezamos a mirar el negocio de acabados de construcción. Era una tienda pequeña rentada y a partir de ahí comenzamos a buscar la distribución de marcas. Nos fue muy bien, pero ya se sentía la llegada de empresas muy grandes en este rubro. Comenzaba a inquietarme que las inversiones en este rubro de negocio eran muy grandes, no podía competir. Fue que decidimos buscar otro negocio y ahí empezamos con las estaciones de servicio, lo que conocemos comúnmente como grifos. Estamos hablando de hace 16 años. En un momento llevaba tres negocios paralelos: los grifos, los acabados de construcción -que los tuve por 30 años- y también una planta de procesamiento de limpieza de granos andinos para la exportación.

Son tres rubros distintos. ¿Cómo fue para usted gerenciar tres empresas en crecimiento?

Cuando hicimos el negocio de acabados de construcción con mi esposa, los dos empezamos el negocio. Mi esposa lo conoce muy bien, hasta mejor que yo en el tema comercial. Supimos dividir las cosas muy bien. Entonces, cuando hicimos el negocio de estaciones de servicio, empezamos con una estación y compramos otras. Yo me dedicaba a ese negocio porque era más simple, veníamos de un rubro de acabados de construcción que manejábamos más de 500 ‘items’ y en un grifo manejas solo cinco. Era un cambio enorme. Además, en una estación de servicio, un grifo se toma inventario tres veces al día. El control es muy rápido, fue muy fácil para mí mirar a ese negocio. Tuvimos un director externo que nos visitaba cada dos meses, venía del extranjero. Nos iba focalizando en lo que era más prioritario e importante para un mayor crecimiento y beneficio a la familia.

¿Cómo ha sido para usted gestionar una empresa familiar?

La familia es muy importante para un emprendedor, definitivamente. Tuve la suerte que mi esposa me acompañó en todo momento en el emprendimiento, desde que no teníamos nada hasta hace siete años que dejó de trabajar. Cuando mis hijos iban creciendo, los iba acercando al negocio porque también miraba que muchas de las empresas familiares no trascienden a una segunda o tercera generación. Era mi preocupación. Entonces yo busqué ayuda a través de la Cámara de Comercio, un programa de empresas familiares, tomé ese programa. Fue así que hicimos que mi hijo, a sus 24 años, hiciera un proceso de evaluación y coaching para que asumiera la gerencia y mi hija que estaba trabajando afuera se insertara también a la empresa. Ya son nueve años que van trabajando junto conmigo.

Cuéntenos sobre la cultura empresarial. ¿Qué es lo principal o fundamental que busca transmitirles a sus colaboradores?

Que todos somos capaces. Siempre les digo: ustedes son más inteligentes que yo. A partir de ello, busco darles el empoderamiento para que mis trabajadores puedan asumir el cargo. Lo básico para sacar las cosas adelante es responsabilidad, trabajo y honradez. Sobre esos objetivos nos movemos, buscando armonizar el trabajo en equipo y haciendo que cada colaborador nuestro se sienta importante.

¿Qué metas tienen en el corto plazo?¿cuál es el plan de expansión?

Empezamos hace 16 años con una estación en Chosica. Fuimos creciendo y hoy día tenemos 12 estaciones. Tenemos un perfil de inversión estratégico. Buscamos estaciones que ya están operando y que salen a la venta con inversiones no tan grandes. Nosotros empezamos administrando estaciones bajo diferentes marcas, de las cuatro marcas grandes que hay en el Perú. No obstante, el plan estratégico era que al 2020 teníamos que salir con nuestra marca propia. Es lo que hoy día hacemos. Tenemos cuatro estaciones de servicio con marcas que no son nuestras, y ocho ya tienen nuestra imagen: Estación 715. Otra cosa que también hemos aprendido es buscar fuera de Lima oportunidades de inversión que ofrezcan mayor crecimiento. Por esa razón, casi la mitad de las estaciones están en Piura y la otra mitad en Lima, y una en Nazca. Ahora seguimos invirtiendo, tenemos una construyendo en Chilca, que esperamos que este primer semestre entre ya en operación. Tenemos dos proyectos en Piura que están en pleno proceso documentario.

Tienen un plan de expansión y todo planificado hasta el 2024. ¿A qué atribuye esa forma de gestión?

Pienso que son dos cosas. La familia es muy importante. Mi hijo está en la gerencia general y mi hija en la gerencia financiera y administrativa. Ya tienen nueve años en el negocio. Otra cosa que ayuda es estar informado de cómo está el sector en el Perú y en el mundo. Como soy director de la Asociación de Grifos, también participo cada seis meses en los encuentros de griferos que hay en América Latina y el Caribe. Y otra cosa que también es importante es que uno tiene que definir el perfil de tu cliente. No apuntamos necesariamente a clientes del nivel socioeconómico A. Mis clientes son del nivel socioeconómico C, donde el cliente vive de su vehículo. Él es el que va a estar frecuentemente visitándonos. Bajo ese perfil, ubico las necesidades del cliente: un precio accesible, calidad y que pueda encontrar los servicios que él necesita para su vehículo.

¿Cómo fue para usted recibir esta distinción de ser Líder Empresarial del Cambio?

Fue una gran alegría, porque la noticia me llegó en medio de toda la situación que el Perú estaba viviendo a fines del año pasado. Me sentí feliz, porque a veces -por el esfuerzo diario- pasan muy rápido las cosas y hace falta que un tercero te diga que estás haciendo las cosas bien. Me siento muy feliz y motivado a seguir creyendo en el país, a seguir invirtiendo, a seguir fortaleciendo a la familia y dándole pues una visión de futuro de lo más optimista.