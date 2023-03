Rosana Muñoz dejó su trabajo como químico farmacéutica en una empresa para ayudar a su padre con su propio negocio de medicamentos. Nunca regresó a su anterior trabajo. En cambio, construyó Roxfarma, farmacéutica que hoy lidera y que se prepara para conquistar mercados en el exterior. La reconocida como Líder Empresarial del Cambio comenta a El Comercio cuáles fueron sus inicios y cuál es la receta para el crecimiento de la compañía.

¿Dónde encuentra usted su principal motivación para seguir haciendo empresa?

Yo llego a invitación de mi padre a la compañía en la cual lidero. Era químico farmacéutico y la comienza en 1986 con productos muy chiquitos. Diez años después, me dice ‘crees que puedas venir a ayudarme un tiempo?’. Yo estaba trabajando en otra compañía farmacéutica. Necesitaba hacer una certificación de buenas prácticas de manufactura. Fue un reto intenso. Fue ahí donde me di cuenta que hay mucho que aprender. Fue así que mi principal motivación fue el aprendizaje, porque me fui topando con profesionales muy buenos, y luego la mística de esta profesión que es de servicio. Debemos tener claro el impacto que tenemos en los consumidores, que con un medicamento pueden recibir el tratamiento adecuado.

En ese proceso, entiendo que siempre se presentan retos. ¿Cuáles recuerda usted como los más desafiantes?

Conseguir liquidez, que es la ‘sangre’ de la compañía. Sin ella, estás muerto. Al inicio, hemos tocado puertas los bancos presentando nuestro proyecto y no nos querían otorgar financiamiento. No creían que íbamos a crecer a 10%, pero al final crecimos al 30%. Fuimos a Edpyme, nos dieron el financiamiento y así empezamos a crecer. Después, el otro reto que tuvimos es entender que debemos formar un equipo de trabajo. Tener un equipo mucho más inteligentes que uno, que sean competentes y tener la capacidad de darles autoridad. Finalmente, en nuestro rubro, el gran reto es el conocimiento técnico. La industria farmacéutica peruana está lejos de lo que sucede en otros países. Nosotros hemos ido a otras compañías en el exterior para replicar modelos.

En el rubro farmacéutico, donde la inversión es casi obligatoria y los márgenes son determinantes para no quedar fuera del mercado, ¿cómo se logra ganar competitividad?

Tenemos que hacer gestión de procesos. Nosotros tuvimos un asesoramiento para ello y llegar a una eficiencia. Nuestra compañía está en crecimiento y, por ello, necesitamos seguir dando saltos tecnológicos. Eso nos permitió que, en medio de la pandemia, logremos seguir creciendo y exportar a países como Bolivia.

¿En qué momento se encuentra la compañía?

Estamos en una etapa de crecimiento e internacionalización. Ahora, contra todo pronóstico, estamos en Estados Unidos con nuestros primeros registros sanitarios. También estamos haciendo un salto tecnológico, con una inversión de US$8 millones en Perú. Estamos haciendo una planta modelo bajo ingeniería europea, la idea es que nos permita fabricar para Europa y para el FDA, para traer los medicamentos a Estados Unidos.

¿Cómo fue para usted recibir la noticia de ser una Líder Empresarial del Cambio?

Nunca lo imaginé, te soy sincera. Cuando me lo comunicó Beatriz Boza, a quien admiro muchísimo, me quedé impactada. Para mí, los grandes hacedores de la compañía han sido mi padre, en el inicio de la compañía, y nuestro gerente general que ha venido a revolucionar la compañía. Creo que ellos y todo el equipo que nos acompaña son los grandes ganadores de este premio.