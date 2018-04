Rusia 2018: ¿Cómo vivir el Mundial desde las oficinas?

La fiebre mundialista de Rusia 2018 va creciendo en distintos puntos del país conforme el inicio del torneo se va acercando y el sector laboral no es ajeno a esta emoción.

Tras la clasificación del Perú al Mundial, una de las primeras preguntas que surgieron fue cuál sería el horario en el que se disputaría los partidos. Realizado el sorteo, se supo la programación exacta donde Edison Flores y compañía jugarán: entre las 9 de la mañana y 1 de la tarde.

Así, los partidos de la selección nacional se realizarán mientras gran parte de su hinchada se encuentre en la oficina y entre colegas, una situación complicada para empleadores y empresas que pueden no saber qué hacer.

OPORTUNIDAD DE ORO

Marisol Zevallos, directora de consultoría en Orienta Consultores, indica que durante los días previos y la realización del Mundial se presentará una “época de oro”, ya que el fútbol generará mucha euforia que alcanzará también al sector laboral.



“Hay varias formas de aprovechar este período, pero cabe resaltar que hay áreas que no pueden paralizarse como las que no son administrativas, ni atención al cliente. Por el fútbol no puede parar la economía”, subraya.



Según comenta, dentro de los planes a realizarse están: colocar pantallas grandes en áreas comunes, realización de actividades que generen la integración humana y, si el presupuesto lo permite, decoraciones especiales que hagan sentir al empleador que la empresa se preocupa por su bienestar.



Incluso, manejar buenas estrategias para este tiempo ayudará a destruir la idea de que realizar actividades de integración significa generar pérdidas para la empresa, cuando es todo lo contrario.



“El resultado puede ser que genere mayor identificación. Con ello, el clima laboral aumentará. Hay una ecuación: mayor clima organizacional, incremento de 30% en productividad o efectividad Esto último está comprobado por varios estudios”, refiere.

Por otro lado, Carlos Kanematsu, senior associate consultant de EMA Partners, encuentra “un panorama de satisfacción por ver a nuestra selección en un Mundial nuevamente, pero programado en un horario laboral”. No obstante, menciona que existen diversas opciones frente a este problema.



“Todos vamos a querer ver el partido. Lo mejor que se puede hacer es establecer un acuerdo con los trabajadores para que se observe el partido dentro de las instalaciones –con posterior compensación-, ya que el suspender la rutina un par de horas originará un gran impacto anímico. En cifras exactas, se trata de sacrificar seis horas, después de 36 años”.



Kanematzu también señala que durante esos días se puede aprovechar la situación para hacer algo más que observar a Perú en el Mundial de Rusia entre colegas. “Esta selección es una muestra clara que reforzando competencias se logran los objetivos trazados”. Según explica, esta situación debe ser llevada al rubro laboral para así incentivar a sus trabajadores y apuntar el cumplimiento de las metas.



No todos los trabajadores podrán acceder a la paralización de sus labores para ver los partidos de la selección, ya que de ellos depende el funcionamiento del negocio. (Foto: Archivo)

Sin embargo, no todos los trabajadores podrán acceder a la paralización de sus labores para ver los partidos de la selección, ya que de ellos depende el funcionamiento del negocio, como por ejemplo en los restaurantes.



Ante ello, Kanematzu previene un panorama. “Partamos de una certeza. En las dos horas que dure el partido todos van a estar pendientes. Desde las áreas administrativas hasta maquinarias, la empresa debe ver la forma de demostrarle a estos últimos que también se interesan en ellos. Por ejemplo, la entrega de un radio puede ser”, dice.

Por último, refiere que "una inversión trabajada adecuadamente siempre va producir un beneficio: aumentar productividad, disminuir merma y también los tiempos de producción".

"EL MUNDIALITO"

Así, frente a esto y aprovechando la coyuntura deportiva, diversas opciones surgirán para vivir de la mejor el Mundial desde las oficinas. Una opción innovadora, por ejemplo, es presentada por la empresa Magia Digital con una plataforma corporativa.

Se trata de un programa que simula ser una polla de fútbol y que es realizada por la misma empresa. La idea tras descubrir una situación que puede ser aprovechada desde el área de recursos humanos.



“Muchas veces, las pollas que se arman en las empresas son informales. Aquí, identificamos que existe un espacio donde el área que gestiona al personal puede demostrar que se preocupa por su capital humano”, comenta David Thornberry, Gerente de Proyectos de Magia Digital.

(Foto: Twitter @RusEmbPeru) Twitter

Otra facilidad que otorga El Mundialito es que dentro de la plataforma las empresas podrán realizar avisos internos. Esto con el fin de fortalecer la cultura organizacional y sentido de pertinencia.

La mecánica del juego se basa en que los trabajadores de la empresa tendrán una cuenta personal donde dispondrá de 20 monedas ficticias y con ello elegirán a las ocho selecciones ganadoras de cada grupo. Sin embargo, el reto está en que el valor de cada equipo varía entre 1 y 4 puntos.

Los resultados se publicarán semanalmente y se podrá ver el ránking con el colaborador con más puntos.

Por último, según comenta Thornberry, “El Mundialito” ofrece una propuesta donde se puede personalizar la plataforma en base a las necesidades u objetivos de la empresa.