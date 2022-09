Según el plan, el subsidio orientado a la tarifa eléctrica, se plantea adelantar por tres meses los beneficios de la Ley 31429 para las familias de menores ingresos, cuyo alcance sería de alrededor de 20 millones de personas con un costo de S/ 150 millones.

Sobre el subsidio al transporte urbano para rutas urbanas concesionadas y autorizadas, el documento sostiene que tendría un costo de S/ 160 millones, se daría por tres meses y reduciría en S/ 1 cada viaje (ida y vuelta).

Por otro lado, en el caso del GLP de uso doméstico tendría una extensión temporal de tres meses del subsidio del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) a S/ 25 hasta el 31 de diciembre.

El FISE es un fondo creado por el Gobierno para proveer una compensación social y promoción para que los sectores más vulnerables tengan acceso al GLP y, en el decreto anterior publicado en abril, el fondo elevó el valor de este vale de S/ 20 a S/ 25 por seis meses, por lo que debía volver a su valor en octubre. Con la propuesta se extendería hasta fin de año.

Juan José Marthans, director de Economía en PAD Universidad de Piura, señaló que en el Perú es difícil desarrollar una política de subvención porque en un contexto donde los canales de comunicación no fluyen apropiadamente, no puede haber una buena focalización.

Asimismo, agregó que el próximo año tendremos un contexto en el que los ingresos por recaudación van a caer porque la dinámica de expansión del PBI se desacelerará y los niveles tanto de gasto como de ingresos se modificarán.

Por su parte, Enrique Castellanos, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, anotó que no se puede pretender que, vía subsidios, la economía siga caminando porque se vuelve un Estado mercantilista donde todos empiezan a pedir subsidios y no hay dónde terminar.

“El Gobierno no da ninguna señal de confianza y se le suma una inversión privada parada. Si eso no arranca, una economía no puede seguir siendo incentivada vía subsidios indefinidamente si es que ella misma no crece, eses es el problema” Enrique Castellanos, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico

Retorno por recaudación tributaria

Durante su presentación ante la Comisión de Economía del Congreso, el ministro Burneo explicó que los subsidios funcionan como un empuje del consumo privado al reactivar la economía ya que el Estado recuperará, vía recaudación tributaria, el gasto utilizado para lanzar los mencionados subsidios.

Sobre ello, Marthans sostuvo que este efecto expansivo en la economía que espera mayor recaudación ha estado siempre en los discursos, pero nunca se ha cumplido porque el Estado no cuenta con capacidad de gestión ni focalización de este tipo de políticas públicas y las medidas no son sostenibles en el tiempo.

“Para que funcione, el sector público debe ser eficiente y tener un entorno externo favorable y no es el caso. Los precios de los commodities van a la baja y no vamos a tener los precios de inicio de año. Mucho de lo mencionado en el plan se ha intentado hacer en el Perú y no ha funcionado” Juan José Marthans, director de Economía en PAD Universidad de Piura

Para Castellanos, un gran problema es que en el país ya existen exoneraciones, reducciones temporales, beneficios que nos cuestan S/ 18 mil millones al año, lo que significa un 2% del PBI. “No hay cuándo terminar y no es plata del Estad, sino de los contribuyentes que dejamos de usar para otros sectores, como salud o educación”, señaló.

Inversión

Marthans aseveró que ningún paquete de medidas produciría una reactivación seria en la producción mientras el entorno político sea adverso, poco fiable y genere incertidumbre.

“El nexo entre el sector privado y el Gobierno se ha roto y no se va a recomponer hasta que haya un cambio sustancial. La inversión en el mediano plazo está comprometida y esto genera un menor nivel de PBI. Hay un círculo vicioso y su común denominador es la desconfianza en el frente político”, sentenció.

Ambos especialistas coincidieron en que, mientras no se tenga un entorno político favorable y las iniciativas no tengan respaldo, es probable que las medidas no funcionen como se espera.