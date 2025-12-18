El Gobierno de Venezuela inició la entrega correspondiente a diciembre del subsidio denominado 100% Amor Mayor, el cual se canaliza a través del Sistema Patria. Este apoyo económico está dirigido únicamente a personas de la tercera edad que se encuentren debidamente inscritas en la base de datos oficial de la plataforma estatal. En esta nota, te explicamos la información más relevante sobre este beneficio social.

Bono 100% Amor Mayor: cuándo pagan, cuánto es el monto y cómo cobrarlo

Según lo informado por Canal Patria Digital a través de sus plataformas sociales, los beneficiarios recibirán este mes un depósito de 260 bolívares, cifra que equivale a cerca de 0,98 dólares, de acuerdo con el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Además, el programa 100% Amor Mayor contempla un pago complementario de 130 bolívares. La Plataforma Patria precisó que este monto extra fue aprobado por el presidente Nicolás Maduro para los pensionados. Cabe destacar que, de manera excepcional en diciembre, el apoyo económico fue duplicado respecto al valor que se entrega normalmente cada mes.

Así debes registrarte en Patria

Para iniciar el proceso, la persona debe ingresar al portal www.patria.org.ve y elegir la opción “Registrarse”. Después, deberá llenar un formulario con datos básicos como número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono móvil y correo electrónico.

El siguiente paso consiste en crear un nombre de usuario junto con una contraseña robusta. Posteriormente, será necesario confirmar el número telefónico introduciendo el código que llegará vía mensaje de texto.

Cuando se complete la verificación, el usuario podrá ampliar su perfil incorporando información adicional: dirección de domicilio, detalles de su grupo familiar y, si aplica, los datos bancarios.

En caso de no poseer el Carnet de la Patria, este puede solicitarse durante las jornadas especiales de emisión organizadas por el Gobierno.

Cómo recuperar o cambiar contraseña en Patria

Para restablecer tu acceso en www.patria.org.ve, debes dirigirte a la opción destinada a recuperar la clave, la cual suele aparecer como “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar Contraseña”. Una vez seleccionada, la plataforma solicitará tu número de cédula junto con el teléfono móvil o correo electrónico que registraste al crear tu cuenta.

Después de ingresar esos datos, el sistema enviará un código de verificación por mensaje de texto o por correo, según la información que tengas asociada. Con ese código podrás confirmar tu identidad y avanzar al último paso: crear una nueva contraseña. Esta debe ser robusta, con al menos ocho caracteres que combinen letras mayúsculas, números y símbolos para garantizar mayor seguridad.

