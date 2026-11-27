De acuerdo con el Future Consumer Index 2026 de EY el 93% de los consumidores encuestados considera relevante contrastar información antes de comprar y el 95% se describe como selectivo. Esto refuerza una tendencia relevante para Black Friday y Cyber en Perú: el éxito ya no depende únicamente de ofrecer un precio llamativo, sino de demostrar que la promoción es real, facilitar la comparación y cumplir la promesa de entrega.

Marco Orbezo, socio de Consultoría de EY Perú, señaló que el consumidor está dispuesto a comprar, pero quiere sentirse seguro de que está tomando una buena decisión. Respecto al precio, sigue siendo central, pero el consumidor está ampliando su definición de valor: también considera tiempo, conveniencia, confianza y experiencia.

En ese sentido, el EY encontró que el 79% considera relevante pagar un monto adicional por servicios que le ahorren tiempo, mientras que nueve de cada diez no elegirían un producto ecológico si cuesta significativamente más.

“No todos los atributos justifican una prima de precio. En Perú, las empresas deben segmentar sus propuestas: para algunos clientes será decisivo el ahorro; para otros, una entrega confiable, una compra sin fricciones o una mejor calidad. El desafío es entender qué beneficio valora cada segmento y cuánto está dispuesto a pagar por él”, indicó Orbezo.

La principal brecha es que los consumidores esperan una experiencia integrada, mientras muchas compañías aún gestionan datos, inventarios, precios y canales de manera fragmentada. EY State of Consumer Products 2026 señaló que solo el 15% de los ejecutivos encuestados afirma que los datos comerciales de su compañía están completamente integrados y se utilizan habitualmente para impulsar decisiones entre distintas áreas.

A esto se suma una exigencia creciente de simplicidad: Future Consumer Index 2026 de EY reveló que el 65% se siente digitalmente abrumado. Para el retail peruano, la prioridad no debería ser sumar canales o comunicaciones indiscriminadamente, sino conectar inventarios y precios, ofrecer información transparente, simplificar el pago y asegurar una entrega consistente. La omnicanalidad debe reducir el esfuerzo del cliente, no trasladarle la complejidad de la organización.

La IA está cambiando la forma de buscar, comparar y elegir

La IA está pasando de ser una herramienta para buscar información a convertirse en un apoyo para comparar alternativas y tomar decisiones. Sin embargo, no se debe confundir interés con disposición a delegar toda la compra: Future Consumer Index 2026 de EY mostró que el 51% espera definir más activamente su relación con la IA en el futuro, pero el 49% no considera relevante dejar que la IA realice compras rutinarias en su nombre.

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“Para las empresas peruanas se abren dos retos: hacer que sus productos sean visibles y comprensibles para los asistentes de IA, mediante información confiable y estructurada, y diseñar experiencias donde el consumidor mantenga el control. La oportunidad está en usar IA para simplificar decisiones, no en sustituir prematuramente la decisión humana”, precisó Orbezo.

Por otro lado, el 93% considera relevante verificar información antes de comprar y el 89% confía más en otros consumidores que en la publicidad de las marcas. Ambos reflejan un cambio profundo: el consumidor no acepta automáticamente la promesa comercial, sino que busca evidencia y validación de terceros.

Para Black Friday y Cyber en Perú, esta tendencia refuerza la necesidad de competir no solo con descuentos, sino con precios transparentes, reseñas confiables, políticas claras de devolución y cumplimiento de lo ofrecido. En un entorno de mayor comparación, la confianza puede ser tan decisiva como el precio.

Tendencias adicionales en retail o innovación merece atención

Más allá de las campañas, Orbezo destacó que ve una oportunidad importante en evolucionar de programas de fidelización transaccionales hacia experiencias que generen pertenencia y conexión. El estudio Future Consumer Index 2026 de EY reveló que el 55% de los consumidores de 25 a 34 años afirma que sería leal a marcas con las que se siente parte de una comunidad. “Esto sugiere que la lealtad de las nuevas generaciones no se construye únicamente con puntos o promociones: también depende de experiencias compartidas, autenticidad y relevancia. Para el retail peruano, abre espacio para combinar tiendas físicas, canales digitales y comunidades alrededor de intereses comunes, fortaleciendo relaciones de largo plazo”, agregó.

Finalmente, el Future Consumer Index 2026 de EY mostró que el 85% quiere dedicar más tiempo a actividades sin tecnología, una señal de que digitalizar por digitalizar no garantiza una mejor experiencia. Para las empresas peruanas, el reto es combinar tecnología con cercanía humana, transparencia y simplicidad. Las organizaciones que logren reducir el esfuerzo de compra, generar confianza y entregar valor relevante estarán mejor posicionadas para crecer de manera rentable, tanto en campañas comerciales como en su relación cotidiana con los consumidores.