Grupo Unacem anunció el nombramiento de Diego Macera Poli como nuevo director independiente de Unacem Corp S.A.A cargo que desempeñará hasta marzo de 2028. Asimismo, fue designado director independiente de sus subsidiarias Unacem Perú y Unicon.

Macera es bachiller en economía por la Universidad del Pacífico y cuenta con una maestría en Análisis de Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Además, ha complementado su formación con estudios ejecutivos en gobierno corporativo en Wharton Executive Education.

También, cuenta con una amplia trayectoria profesional vinculada al análisis económico, políticas públicas y gestión institucional. Su experiencia comprende la participación en organismos económicos, espacios de asesoría y directorios, así como el análisis de temas relacionados con el desarrollo económico y la competitividad del país.

Entre los cargos que ha ocupado, destaca su desempeño como director del Banco Central de Reserva (BCR) entre el 2021 y 2026. Asimismo, fue gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), institución de la que actualmente es director. También, integró el Consejo Fiscal del Perú y se desempeñó como vicepresidente de la Asociación Civil de Transparencia.

Actualmente, es miembro del Consejo Consultivo de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico y columnista del diario El Comercio.