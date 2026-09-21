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Pedro Lerner, CEO Corporativo del Grupo Unacem y copresidente de la Cumbre Perú Sostenible 2026, analiza una visión compartida para un país diverso
Pedro Lerner, CEO Corporativo del Grupo Unacem y copresidente de la Cumbre Perú Sostenible 2026, analiza una visión compartida para un país diverso
Por Pedro Lerner

Esta semana se realizará la edición 2026 de la Cumbre Perú Sostenible, espacio que reunirá a la empresa privada, autoridades, academia y sociedad civil para reflexionar sobre un tema cada vez más relevante para el Perú: la construcción de una visión de futuro compartida en un país diverso y frente a desafíos cada vez más complejos.

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