El precio del dólar inició la jornada de este miércoles en S/3,450 en el mercado interbancario peruano, ligeramente por debajo de los S/3,451 del cierre anterior. La apertura se produjo en medio de la cautela de los inversionistas ante la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), prevista para esta tarde, mientras los mercados internacionales registran movimientos mixtos en las divisas y materias primas.

“El mercado asigna una probabilidad cercana al 90% de que la Reserva Federal mantenga su tasa de referencia entre 3,75% y 4,00%. Sin embargo, la atención estará centrada en el mensaje que acompañe la decisión, especialmente sobre la trayectoria futura de las tasas, las expectativas de inflación y la sostenibilidad de las inversiones en inteligencia artificial”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

De acuerdo con el análisis de Kambista, en los mercados internacionales el petróleo WTI avanzó 1,69% y el Brent subió 1,26%, impulsados por una reducción de los inventarios de crudo en Estados Unidos mayor a la esperada. En contraste, el cobre retrocedió 0,10%, el oro cayó 0,24% y la plata perdió 0,93%. En América Latina, el real brasileño se apreció 0,75%, mientras el peso colombiano retrocedió 0,35%.

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En el ámbito local, el reporte recoge las proyecciones de Bank of America, que estima un crecimiento de 3,5% para la economía peruana en 2026 y de 4,0% en 2027, respaldado por la inversión privada y los precios de los metales. No obstante, la entidad advierte que los efectos del Fenómeno El Niño podrían elevar la inflación hasta 5%, escenario que llevaría al Banco Central de Reserva (BCR) a revisar su tasa de referencia. Asimismo, el Congreso anunció la devolución de S/ 270 millones al Ejecutivo, de los cuales S/33.6 millones ya fueron transferidos para atender la emergencia climática.

Para las próximas horas, Huayta señaló que el mercado cambiario estará atento a los flujos de oferta y demanda corporativa e institucional, así como a la liquidez del sistema financiero. La decisión de la Fed, prevista para la 1:00 p. m., y la posterior conferencia de prensa, a la 1:30 p. m., serán determinantes para evaluar la reacción del dólar y su comportamiento durante el resto de la jornada.