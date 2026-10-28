Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: GEC)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este miércoles en S/3,450 en el mercado interbancario peruano, ligeramente por debajo de los S/3,451 del cierre anterior. La apertura se produjo en medio de la cautela de los inversionistas ante la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), prevista para esta tarde, mientras los mercados internacionales registran movimientos mixtos en las divisas y materias primas.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?