El precio del dólar cerró este viernes 16 de octubre en S/3,439, por encima de los S/3,423 de la jornada anterior, con un avance de 0,47%. La sesión estuvo marcada por una recuperación del tipo de cambio en el mercado local, pese al debilitamiento de la moneda estadounidense a nivel internacional, lo que evidenció una mayor influencia de los factores locales.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió 0,15%, hasta los 101.8 puntos, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años subieron ligeramente a 5,108% y 5,442%, respectivamente. Esta evolución refleja que el mercado continúa evaluando las perspectivas de inflación y las próximas decisiones de tasas de la Reserva Federal”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI avanzó 0,98%, hasta US$98,93 por barril, manteniendo las preocupaciones inflacionarias asociadas a la energía. Por su parte, el oro retrocedió 0,30% y la plata 0,67%, mientras el cobre registró un ligero avance de 0,07%. En América Latina, el real brasileño ganó 0,51%, mientras el peso colombiano y el mexicano cayeron 0,70% y 0,42%, respectivamente.

En el mercado local, el volumen negociado alcanzó los US$431.8 millones. El tipo de cambio registró un incremento de S/0,016 frente al cierre anterior, reflejando una mayor demanda neta de dólares durante la jornada, pese a la presencia de oferta exportadora.

De acuerdo con Huayta, la recuperación del dólar en Perú, a pesar de la caída del DXY, muestra que los factores locales tuvieron mayor peso en la sesión. Sin embargo, los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses y los riesgos inflacionarios continúan configurando un escenario de volatilidad para el mercado cambiario.