El dólar cierra la semana con una avance de 0,47%. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
El dólar cierra la semana con una avance de 0,47%. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
/ JORGE CERDAN
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este viernes 16 de octubre en S/3,439, por encima de los S/3,423 de la jornada anterior, con un avance de 0,47%. La sesión estuvo marcada por una recuperación del tipo de cambio en el mercado local, pese al debilitamiento de la moneda estadounidense a nivel internacional, lo que evidenció una mayor influencia de los factores locales.

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