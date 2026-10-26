Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada en S/3,445 en el mercado interbancario peruano, por debajo de los S/3,449 del cierre anterior. La cotización registró una ligera caída pese al fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional, mientras los inversionistas mantienen la atención en la próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).

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