El precio del dólar inició la jornada en S/3,445 en el mercado interbancario peruano, por debajo de los S/3,449 del cierre anterior. La cotización registró una ligera caída pese al fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional, mientras los inversionistas mantienen la atención en la próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,23%, hasta los 101.942 puntos, en medio de las expectativas por los próximos indicadores económicos de Estados Unidos. Los futuros asignan una probabilidad cercana al 90% de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés en el rango de 3,75% a 4,00%”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo Brent retrocedió 1,4%, hasta US$115,02 por barril, mientras el WTI cayó 2%, hasta US$101,01, ante una moderación de las preocupaciones sobre una posible escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán. Por su parte, el cobre avanzó 0,56%, el oro subió 0,41% y la plata retrocedió 0,12%, en una jornada de comportamiento mixto para las materias primas.

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En el mercado local, las perspectivas de inversión privada se mantienen estables hacia el cierre de 2026 y el próximo año. A ello se suman los anuncios del Ministerio de Energía y Minas sobre una simplificación administrativa del 54% en los trámites mineros, orientada a impulsar nuevas inversiones. Sin embargo, las empresas mantienen cautela ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño, que, en un escenario pesimista, podría restar hasta dos puntos porcentuales al crecimiento del PBI.

Para los próximos días, los mercados estarán atentos a la decisión de tasas de la Fed y a la publicación de nuevos indicadores estadounidenses, entre ellos los pedidos de bienes duraderos, la confianza del consumidor, el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) y el crecimiento del PBI del tercer trimestre. Estos resultados serán relevantes para las expectativas sobre la política monetaria estadounidense y el comportamiento del dólar.