La nueva edición de CADE Ejecutivos 2025 se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre en Lima Convention Center, en San Borja. El foro reunirá a líderes del sector privado, público, académico y de la sociedad civil para debatir los principales desafíos, proponer soluciones viables y promover una agenda de desarrollo con visión de largo plazo.

El primer día estará dedicado a los desafíos de la gobernabilidad, la seguridad y el crecimiento económico, con paneles sobre el impacto del crimen organizado, la corrupción y las condiciones necesarias para restablecer la confianza y la inversión.

Participarán Francisco Calisto, vicealmirante de la Marina de Guerra del Perú; Juan Villarán, especialista en seguridad y exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú; Eva Arias, presidenta ejecutiva de Minera Poderosa; e Isabel Noboa, presidenta de Nobis Holding (Ecuador), entre otros. La jornada cerrará con un diálogo sobre liderazgo empresarial con diversas voces.

El segundo día estará enfocado en las soluciones estructurales y ciudadanas para el desarrollo. Durante la mañana se abordarán la democracia, el crecimiento económico, la libertad y el fortalecimiento de la institucionalidad y la justicia, con líderes como Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas, y Cayetana Álvarez de Toledo (España), diputada del Congreso de los Diputados.

También participarán Bartolomé Abdala (Argentina), presidente provisional del Senado, y juristas peruanos como Natale Amprimo, Humberto Abanto y Aníbal Quiroga, quienes debatirán sobre la justicia y la seguridad jurídica. En la tarde, se tocarán los ejes de competitividad, el liderazgo y el bienestar, con sesiones sobre empleo de calidad, salud y educación, que tendrán la participación de especialistas como Luciana Puente y Ángela Flores, junto al chileno Axel Kaiser, analista en temas de geopolítica y democracia.

El tercer día estará dedicado al Bloque Electoral, en el que seis candidatos presidenciales, con mayor intención de voto hasta el momento, expondrán sus propuestas frente a los grandes retos del país rumbo a las elecciones 2026. Será el primer debate presidencial de la campaña, donde se podrá conocer sus principales iniciativas de mejora y cambio para los próximos cinco años.